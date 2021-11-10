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    天池山莊委外爭議 立委協調達成共識

    民進黨立委伍麗華（見圖）今（10）日指出，她收到民眾陳情，「南投林管處」以採購案方式委託非在地的團隊管理「天池山莊」，已影響在地民眾的生計。（本報資料照）

    民進黨立委伍麗華（見圖）今（10）日指出，她收到民眾陳情，「南投林管處」以採購案方式委託非在地的團隊管理「天池山莊」，已影響在地民眾的生計。（本報資料照）

    2021/11/10 18:55

    〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立委伍麗華今（10）日指出，她收到民眾陳情，「南投林管處」以採購案方式委託非在地的團隊管理「天池山莊」，已影響在地民眾的生計。伍麗華表示，她今日與林務局和南投林管處開會討論，並決議出南投林管處必須完成2項條件，以達「山林共管，部落共治」的目標。

    伍麗華今日發文指出，她昨（9）日收到民眾陳情，內容關於「南投林管處」將「天池山莊」以採購案方式，委託非在地的團隊管理並提供飲食，嚴重影響長期在能高越嶺提供運補及餐飲服務的在地協作員，以及他們的生計。

    伍麗華表示，今日上午林務局長林華慶和南投林管處長李政賢親自至她的辦公室討論和說明，最終林華慶也責成南投林管處必須完成2個任務，包括在兩年後將能高越嶺及天池山莊的營運、管理及餐飲服務等工作，行政委託給在地部落的團隊經營；以及一個月內與3村6部落坐下來討論，朝向籌組共管委員會，共治、共享山林的資源。

    伍麗華說，為了達成這個目標，林華慶答應邀請能高越嶺在地的3村6部落以及相關的協作團體召開座談，將目標跟大家說明，並聽取大家的意見。她也說：「形成共識後，利用過渡的這兩年，進行各種培力計畫，以邁向山林共管。」

    伍麗華表示，她今日與林務局和南投林管處開會討論，並決議出南投林管處必須完成2項條件，以達「山林共管，部落共治」的目標。（圖擷取自伍麗華臉書）

    伍麗華表示，她今日與林務局和南投林管處開會討論，並決議出南投林管處必須完成2項條件，以達「山林共管，部落共治」的目標。（圖擷取自伍麗華臉書）

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