不忍了！林管處控佔用天池山莊要開吉 高山協作：瀆職送監院

南投林管處出示高山協作業者在天池山莊堆放私人物品照片。（南投林管處提供）

2021/11/06 20:36

〔記者陳鳳麗／南投報導〕「天池廚房」高山協作業者近來在臉書粉專抨擊林管處將天池山莊發包給管理公司後的種種缺失，不為山友和在地原住民生計著想。南投林管處則指出，「天池廚房」長期佔用天池山莊空間做無本生意，未得標餐飲服務又惡人先告狀，決定提告。「天池廚房」也說，坦然面對控告，也蒐集好林管處育樂課瀆職相關資料，準備送監察院。

南投林管處指出，天池山莊在2013年整建後，每年吸引約1萬5000人到訪，但有高山協作業者長期佔用天池山莊空間做無本生意，謀取私利，近年更屢屢挑戰國有林地使用規定，林管處柔性勸導無效，為終結亂象，將山莊餐飲服務正式依規定委外，不守法業者未得標卻惡人先告狀，才決定採取法律行動。

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林管處也說，近日該高山協作業者到處不實指控，但業者長期佔用天池山莊空間，堆放營利用品，並於能高越嶺步道上騎乘機車運補食材或違規載客，嚴重影響在地部落協會推動生態旅遊，還有高山協作騎車摔落山谷死亡，此外還違規濫搭營帳出租予商業團隊及自住，從未依規申請支付住宿費用，且違規在步道上紮營出租，近期又利用迫降方式讓山友入住山莊，在網路上亦引起論戰，種種將公有場域作為私人空間牟利。

對於南投林管處將提告，「天池廚房」高山協作業者說，會坦然面對林管處提告，針對林管處所提出的所謂事實，也會備好證據來反駁，也準備向監察院檢舉林管處育樂課長瀆職。

「天池廚房」高山協作業者也說，天池山莊其實有兩個的高山協作業者，林管處所說的，有些根本是另一業者所為。而「天池廚房」與其他山屋的高山協作業者一樣，都是長時間接受山友委託準備食材供應餐點，若屬違法，那其他山屋的高山協作也是違法？若屬違法，何以連林務局和林管處在山莊辦活動都是向他們訂餐？

南投林管處秀出高山協作業者出租營帳，為登山客等帳篷的照片。（南投林管處提供）

「天池廚房」高山協作業者強調，他們跟其他山屋高山協作業者一樣，是接受山友委託上山料理餐點。（圖擷自「天池廚房」臉書）

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