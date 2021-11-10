南投林管處招考5名約僱森林護管員 先考騎檔車和負重跑步

南投林管處管轄森林面積寬廣，最近又要招考約僱森林護管員，必須腳程體力好且會騎檔車。（南投林管處提供）

2021/11/10 12:38

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投林管處又要招考約僱森林護管員！此次有5個名額，此次未保留特定名額給原住民，但原住民報考資格放寬，高中畢業以上不限科系，或國中畢業但最近5年內，具有累計1年以上園藝、木業、採種、苗圃、水土保持工程或防火巡邏隊等實務工作經驗就可報考。南投林管處強調，起薪每月薪酬萬30元起，進用後依年終考核成績可逐步晉報酬薪點，最高月薪可達4萬5045元，已開始公告受理報名，下月25日考術科，26日考筆試，術科要考騎打檔機車和負重跑步。

南投林管處表示，今年要招考5名約僱森林護管員，即俗稱的「巡山員」，主要負責森林資源管理、森林保護、林地管理、租地及植樹造林、撫育更新、步道巡護、棲地及野生動植物管理、國土生態保育、治山防災、林道維護、工程測繪與監工、林業設施維護、森林資源調查及其他森林護管法規規定的相關工作，因森林管面積廣且要跋山涉水，需要有體力、耐操，還要會騎打檔機車，因此12月25、26日考試，首日術科就得考負重跑步和騎檔車，隔日才考作文、森林與自然保育概論和口試。

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林管處這次考試沒有保留特定名額給原住民，但原住民的報考資格較寬鬆，一般人要高中以上森林、植物、測量、地政、資訊、園藝、綜合農業等相關科系畢業持有證書者，或具有公務人員普通考試林業技術、自然保育或水土保持工程類科應考資格者。但有原民身份者高中畢業不限科系，或是國中畢業以上但最近5年內，具有累計1年以上園藝、木業、採種、苗圃、水土保持工程或防火巡邏隊等實務工作經驗就可報考。

林管處也強調，護管員起薪3萬30元起，進用後依年終考核成績可逐步晉報酬薪點，最高每月薪酬4萬5045元；工作地點為高山或偏遠地區，比照「各機關學校公教員工地域加給表」中基本數額標準，依程序報請提高薪點折合率，加發月支報酬，並依勤務執行情形，支領山地巡護作業費。另享有年終工作獎金、勞保、離職儲金（退休金）、健保、員工年度休假補助及未休畢慰勞假加班費等福利。

南投林管處招考約僱森林護管員的術科考試項目之一，就是150CC打檔機車。（南投林管處提供出）

南投林管處招考約僱森林護管員術科項目之一，就是要負重跑步。（南投林管處提供）

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