為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    北市職能學院火警燒毀教室桌椅、冷氣 勞動局：正常上課

    北市職能發展學院的綜合教學大樓，今日凌晨4時許發生火災，警消獲報後派出多輛雲梯車到場灌救。（記者王冠仁翻攝）

    北市職能發展學院的綜合教學大樓，今日凌晨4時許發生火災，警消獲報後派出多輛雲梯車到場灌救。（記者王冠仁翻攝）

    2022/05/19 11:43

    〔記者蔡亞樺／台北報導〕位於台北市士林區的北市職能發展學院的綜合教學大樓，今日凌晨4時許發生火災，警消獲報後派出多輛雲梯車到場灌救，所幸火勢撲滅無人員傷亡。北市勞動局表示，學院的火警系統正常運作，消防安全通報系統也正常，火勢在最短時間撲滅，而學院的培育與進修課程也未受影響，均正常上課。

    勞動局指出，此次火災地點在一間辦公室及相鄰的咖啡實作教室，受損面積約9坪，研判為老舊空調設備引發，辦公室桌椅約3分之1受火災波及，因火勢及高温影響，由天花板延伸到實作教室，因濃煙及灌水撲滅時，造成教室內部混亂，部分桌椅設備、冷氣機具損毀，占該教室約5分之1範圍，目前尚待清點各項設備狀況。

    勞動局表示，該學院消防安全通報系統均正常，定期測試，最近一次自衛消防編組演練時間為4月15日，設置消防安全設備有滅火器、室內消防栓、水霧滅火設備、火自報、手動報警設備、緊急廣播設備、緊急照明設備、消防專用蓄水池、緩降機等，最近一次向北市消防局檢修申報日期為3月16日為合格申報，4月14日消防局安檢小組複查合格，無任何缺失。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    北市職能發展學院清晨火警 調酒教室被燒毀
    2022/05/19 10:21

    北市職能發展學院清晨火警 調酒教室被燒毀
    台北市修正外送自治條例 總公司設新北也受規範
    2022/03/04 17:30

    台北市修正外送自治條例 總公司設新北也受規範

    三大園區匯聚 歐式科技宅成自住首選
    麗星台灣資遣28人未先通報 台北市勞動局將開罰
    2022/02/15 20:14

    麗星台灣資遣28人未先通報 台北市勞動局將開罰
    蘋果日報傳月底裁員、關門 北市勞動局：若違法屬實重罰50萬
    2021/12/03 21:59

    蘋果日報傳月底裁員、關門 北市勞動局：若違法屬實重罰50萬

    LINE群瘋轉限時特惠 抗菌洗病毒就靠它
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播