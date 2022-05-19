北市職能學院火警燒毀教室桌椅、冷氣 勞動局：正常上課

北市職能發展學院的綜合教學大樓，今日凌晨4時許發生火災，警消獲報後派出多輛雲梯車到場灌救。（記者王冠仁翻攝）

2022/05/19 11:43

〔記者蔡亞樺／台北報導〕位於台北市士林區的北市職能發展學院的綜合教學大樓，今日凌晨4時許發生火災，警消獲報後派出多輛雲梯車到場灌救，所幸火勢撲滅無人員傷亡。北市勞動局表示，學院的火警系統正常運作，消防安全通報系統也正常，火勢在最短時間撲滅，而學院的培育與進修課程也未受影響，均正常上課。

勞動局指出，此次火災地點在一間辦公室及相鄰的咖啡實作教室，受損面積約9坪，研判為老舊空調設備引發，辦公室桌椅約3分之1受火災波及，因火勢及高温影響，由天花板延伸到實作教室，因濃煙及灌水撲滅時，造成教室內部混亂，部分桌椅設備、冷氣機具損毀，占該教室約5分之1範圍，目前尚待清點各項設備狀況。

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勞動局表示，該學院消防安全通報系統均正常，定期測試，最近一次自衛消防編組演練時間為4月15日，設置消防安全設備有滅火器、室內消防栓、水霧滅火設備、火自報、手動報警設備、緊急廣播設備、緊急照明設備、消防專用蓄水池、緩降機等，最近一次向北市消防局檢修申報日期為3月16日為合格申報，4月14日消防局安檢小組複查合格，無任何缺失。

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