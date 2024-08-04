遊覽車裝GPS監控系統告警 3年來事故件數仍遞增

遊覽車示意圖，照中業者與新聞事件無關。（資料照）

2024/08/04 17:05

〔記者蔡昀容／台北報導〕交通部補助遊覽車設GPS監控系統，超速、超時將發出告警，但審計部報告指出，遊覽車近3年事故逐年增加，去年告警量更暴增至3978件，比前1年2079件多出9成。公路局副局長張舜清說明，告警量暴增是因為告警標準變嚴格，對於異常件數較高的業者，監理單位也會督導改善。

國道五號2017年2月發生遊覽車翻覆事故，釀33死、11傷，事後交通部提出檢討措施，包含補助遊覽車裝設GPS監控系統，共1萬856輛遊覽車設置GPS設備、345家業者設置監控管理系統；隔年，公路局建置遊覽車資訊平台，介接遊覽車業者車輛動態資訊，即時監控。

請繼續往下閱讀...

GPS監控系統包含4項目，車輛速度異常、車輛逾期檢驗、進入禁行路段、駕駛時間異常，並採3級管理，異常的第一時間，會通知該車的公司，由公司提醒司機，若未改善，就會依序往上至監理單位、公路局。

不過，審計報告指出，近3年監控資料顯示，2023年告警件數3978件，比前1年2079件增加91.34％，其中車速異常更從671件暴增至2426件；事故件數不減反增，從2021年434件、2022年550件增至2023年637件，3年累計1621件。

審計部認為，管理機制未能有效改善遊覽車事故問題，車速異常等問題持續發生，請交通部研議改善。公路局回覆，每月定期挑檔異常告警案件，並分析篩選異常件數顯著的業者，由監理機關督導檢討改善，另也透過橫向聯繫，提供道路主管機關及警政單位作為交通安全管理參考。

對此，張舜清說明，事故成因樣態多元，不一定都是超速使然，遊覽車相關民間單位便反映，希望加裝「識別駕駛人身分」設備，確保駕駛人未超時，公路局已研議相關措施，交通部也將此納入修法，上個月預告修正汽車運輸業管理規則第19條之4修正草案。

至於去年告警件數暴增，張舜清解釋，原本告警標準有10公里的寬限值，例如路段限速60公里，遊覽車要超過70公里才會告警，和交通罰單一致；但後來考量告警系統應該更嚴格，因此去年開始，只要超過限速就告警，才導致告警量數量增加。

張舜清強調，監控系統除了告警作用，也讓公司能即時掌握車輛位置，若不幸受困，相關單位能即時救援，若路況發生突發狀況，主管機關也能即時提醒車輛。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法