南市表揚20位勞工模範父親 按摩、美容助帥氣領獎

市長黃偉哲（中）贈送火鶴花給勞工模範父親。（記者劉婉君攝）

2024/08/04 16:22

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市20位勞工模範父親今（4）日接受表揚，現場除了以花藝牆布置多個重疊的「88」，還有美容志工幫忙打理外貌、視障按摩幫爸爸放鬆肩頸肌肉，帥氣上台領獎。

台南市勞工模範父親最年長者為80歲的洪鐵柱，育有2子2女。他自幼父母雙亡，由親戚扶養長大，因家境不好，小學畢業即自行謀生，退伍後以捕魚維生，因健康問題提前退休，即使生活艱困，他以身作則，教導子女要誠實、腳踏實地，在家庭經濟較有餘裕之後，他也將心比心，長期捐款給慈善團體，妻子與子女也一起加入做公益的行列，長子曾榮獲台南市2016年模範勞工。

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79歲的林勝男育有1男3女，本身有水電專業，2015年起加入勞工局做工行善團擔任修繕志工，直至年退休，兒子則長期捐款資助修繕經費，並曾獲2013年模範勞工及2019年全國模範勞工，父子一同攜手做公益。

同樣79歲的曾幸男，白手起家，從事皮鞋工作已有50餘年，加入工會並熱心參與公益，助人不落人後，同時也擔任鄰長多年，用心服務鄉親，曾獲台南市2000年模範勞工，也是2子1女的最佳模範，兒女在工作崗位上也均有卓越表現。

台南市長黃偉哲今天頒發獎牌、獎金給當選的勞工模範父親，並贈送火鶴花祝福爸爸「攏乎好」。

台南市勞工模範父親還有蔡國明、錢麒麟、陳繁盛、陳炳煌、吳尚皙、郭得煌、盧松來、吳福鐘、蔡榮軍、劉保羅、鄭元峰、嚴雄相、林寶忠、林進昌、郭耀佳、吳進雄、黃銘樹。

林勝男（左2）長期擔任做工行善團修繕志工，兒子則捐款資助修繕經費，父子一起做公益。（記者劉婉君攝）

80歲的洪鐵柱（中）長期和妻子兒女一同捐款做公益，是獲獎的台南市勞工模範父親中最年長的得獎者。（記者劉婉君攝）

台南市表揚20位勞工模範父親。（記者劉婉君攝）

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