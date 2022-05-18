研發「會呼吸的防砂壩」 興大教授陳樹群獲科技部傑出研究獎

中興大學水土保持系終身特聘教授陳樹群研發出被稱為「會呼吸」的可調柵欄式防砂壩，榮獲科技部傑出研究獎。（中興大學提供）

2022/05/18 17:11

〔記者蘇孟娟／台中報導〕中興大學水土保持系終身特聘教授陳樹群投入為國內災害防治26年，研發設計「會呼吸的防砂壩」，兼顧防災與生態，獲頒科技部傑出研究獎。

科技部今天舉行學術研究獎項頒獎典禮，今年頒發36名「傑出特約研究員」、80名「傑出研究獎」，肯定他們長期投入研究，提升我國科技水準、國際學術地位。創造社會發展與產業應用效益的研究人才。

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中興大學除了陳樹群教授獲傑出研究獎，電機系講座教授楊谷章研究無線及光纖通訊系統，致力創新關鍵技術，也獲科技部「傑出特約研究員」肯定。

陳樹群從賀伯颱風襲台造成嚴重的災害後，開始投入災害防治研究，走入鄉野，了解土石流災害成因，同時與水土保持局合作，聯合北中南學者，建立起全台500多個土石流社區的疏散避難輔導，提供各家戶防災地圖、教導避難知識。

國內外防範土砂災害普遍興建防砂壩，但經過5年、10年上游地質安定後，永久性的壩體反成阻礙生態發展，陳樹群開發出被稱為「會呼吸」的可調柵欄式防砂壩，在水泥基座上建造可調式柵欄，透過土砂崩塌情況監控，上方地質穩定時，可以逐步拆卸，有需要時再裝回去。

陳樹群放棄專利權推廣，連世界第三大鋼鐵集團日鐵公司也特地來台請求技術授權。

陳樹群也在惠蓀林場打造全球首創原尺寸土石流及堰塞湖觀測站，分析堰塞湖潰決的地形演化及偵測，提供政府防災應變的依據，吸引日本、奧地利、義大利、瑞士等多山國家學者前來合作實驗，及與國內大學架設儀器，共享資源。

陳樹群研發可調式防砂壩，兼顧防災與生態。（中興大學提供）

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