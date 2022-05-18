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    雲林+841！ 14幼兒園、37國小全校停課

    雲林縣今天新增841例本土確診。（雲林縣政府提供）

    雲林縣今天新增841例本土確診。（雲林縣政府提供）

    2022/05/18 18:12

    首次上稿 14:15
    更新時間 18:12

    〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣今天新增841例本土確診，較昨天增加近400人，校園因應「嚴重特殊傳染性肺炎」，今天有14所幼兒園、37所國小全校停課。

    幼兒園部分班級暫停3日實體課程學校如下：

    古坑鄉立幼兒園、土庫鎮立幼兒園、斗南鎮立幼兒園、二崙鄉立幼兒園、斗六市立幼兒園、褒忠鄉立幼兒園、莿桐鄉立幼兒園、安定非營利幼兒園、童話世界幼兒園、愛尼爾幼兒園、奧斯卡幼兒園、聖心幼兒園、聖文幼兒園、三民幼兒園。

    國小部分班級暫停3日實體課程學校如下：

    金湖、山內、土庫、立仁、客厝、鎮南、北辰、莿桐、麥寮、平和、越港、斗南、維多利亞、馬光、光復、鎮西、文昌、公誠、虎尾、斗六、水燦林、崙豐、義賢、尖山、頂湖、東勢、橋頭、好收、溪州、東和、仁愛、饒平、重興、元長、新興、崙背、潮厝華德福小學。

    今天新增841例本土確診個案中，有454名男性與387名女性，年齡分布在未滿1歲-95歲，無症狀578人，輕症263人，今年統計至5月18日，本土累計確診數共7958例，出現6例死亡案例，亡者年齡介於20多至90多歲，皆患有慢性病或重大疾病，其中5人未完整接種疫苗。

    確診者分布於20個鄉鎮市，分別為斗六164例，虎尾118例，西螺82例，麥寮61例，斗南44例，北港41例，古坑38例，莿桐31例，崙背及元長各30例，二崙及台西各29 例，口湖28例，大埤24例，土庫23例，水林18例，褒忠及四湖各16例，林內10例，東勢9個案。

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    雲林新增近900例，有14所幼兒園37所國小全校停課。（記者詹士弘翻攝）

    雲林新增近900例，有14所幼兒園37所國小全校停課。（記者詹士弘翻攝）

    0518-部分班級暫停實體課程學校-01。（記者詹士弘翻攝）

    0518-部分班級暫停實體課程學校-01。（記者詹士弘翻攝）

    0518-部分班級暫停實體課程學校-02。（記者詹士弘翻攝）

    0518-部分班級暫停實體課程學校-02。（記者詹士弘翻攝）

    0518-部分班級暫停實體課程學校-03。（記者詹士弘翻攝）

    0518-部分班級暫停實體課程學校-03。（記者詹士弘翻攝）

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