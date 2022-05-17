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    嘉義市+336 6到11歲兒童疫苗已669人施打

    嘉義市13日至今，6至11歲兒童疫苗校園接種已有669人施打。（嘉義市政府提供）

    嘉義市13日至今，6至11歲兒童疫苗校園接種已有669人施打。（嘉義市政府提供）

    2022/05/17 21:40

    〔記者王善嬿／嘉市報導〕嘉義市今天新增336例本土確診，包含12歲以下51例，12至64歲232例，65歲以上53例。

    嘉義市6到11歲兒童莫德納疫苗校園集中施打，13日開打至今已有669人接種，未有人反映疫苗接種不良反應。

    衛生局指出，今天新增336例確診個案，140例於居家隔離期間陰轉陽或匡列居隔採檢PCR陽性；7例具外縣市活動史；161例因有症狀就醫採檢PCR陽性、28例無症狀自行快篩。目前居隔2713人，解隔241人，輕症居家照護人數1477人。

    中央流行疫情指揮中心宣布，今天起調整確診個案同住家人密切接觸者居家隔離政策，完成3劑疫苗接種者免除居家隔離，期間如需外出工作及採買生活必需品，需有2日內家用抗原快篩陰性證明，禁止至人潮擁擠處及聚餐，有症狀時建議在家休息並快篩。

    確診者同住家人未完成3劑疫苗接種者，維持「3天居家隔離+4天自主防疫」，隔離期間應留在家中，禁止外出，須配合於隔離期間完成匡列時進行快篩，自主防疫期間，如需外出工作及採買生活必需品，需有2日內家用抗原快篩陰性證明，有症狀時建議在家休息並快篩。由於國高中生均未施打第3劑疫苗，規劃5月下旬進行全國國高中第3劑接種作業，未來已完成3劑接種國高中學生，可直接適用5月17日隔離新制。

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