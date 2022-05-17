雙北醫院叫不動？台北慈濟醫院院長趙有誠回應

台北慈濟醫院院長趙有誠（左）表示，新北市醫院與新北市府配合良好。（新北市政府提供）

2022/05/17 12:45

〔記者翁聿煌／新北報導〕衛福部醫福會執行長王必勝前天受訪指雙北叫不動地區醫院和大型教學醫院引發風波，媒體今天詢問台北慈濟醫院院長趙有誠，對王必勝「雙北叫不動醫院」的看法，趙有誠說，從去年疫情開始，新北市在市長侯友宜帶領下，他覺得新北市所有醫院非常團結，有條不紊。

侯友宜上午前往台北慈濟醫院所負責的集中檢疫中心及居家照護管理中心視察，表達對所有醫護人員在疫情期間辛勞的肯定與感謝，有媒體問侯友宜，外傳王必勝炮打雙北是為立戰功，爭取衛福部長位子，侯友宜回應，他跟所有醫療團隊只有一個心情，全心全力守護新北市民健康、和大家一起拚。

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趙有誠說，新北市在很早的時將新北市400萬人口分成10大區域，台北慈濟醫院就很明確知道負責新店、蘆洲、雙溪、平溪、瑞芳、貢寮共56萬多的人口，包括重症的、加護中心的或者是居家照護的，因為很明確，關懷也都設計得很好。

在這個大方針、架構底下，他覺得新北市醫院們是團結一致，而且到目前為止，每個醫院都非常用心，不會讓市民有求醫無門或者是跑來跑去不知道要找誰，雖然有這樣分區，假使病人有跨區的，其實也是照樣來照顧，所以他覺得很感恩，新北市所有醫療團隊在市府帶領下，不會有慌亂的感覺。

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