農糧署促花蓮西瓜北上行銷 推買瓜送好米特賣

花蓮西瓜以華寶品種為主，栽培面積逾千公頃，品質多汁清甜。（農糧署東區分署提供）

2022/05/17 12:13

〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮西瓜以華寶品種為主，栽培面積逾千公頃，今年因授粉期遇氣候不佳，造成裂果嚴重，產量少三成，價格也較往年漲幅約二成，不過品質仍多汁清甜，平均有12至15度，農糧署東區分署協助縣府北上促銷，買西瓜就送花蓮好米，限定20、21日在台北市農會農特品展售中心萬隆店販售。

農糧署東區分署於20、21日將在台北市農會農特品展售中心萬隆店，設置的「東部嚴選好物」農產品專櫃上，促銷花蓮西瓜，民眾除能品嘗鮮甜現打西瓜冰沙外，買一顆499元西瓜，還會再獲得花蓮米1包，送完為止。

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農糧署東區分署表示，台北市農會農特產品展售中心萬隆店「東部嚴選好物」農產品專櫃，由花蓮市農會整合東部各項農作物，嚴選當季生產優質農產品，從產地直送北部，近日花蓮西瓜進入產季，希望能讓北部消費者也能吃到花蓮高品質西瓜。

東區分署指出，民眾挑選西瓜可注意蒂頭果梗新鮮，略有捲曲、果形完整勻稱、觸感平滑堅實，外觀青網紋路整齊鮮明、果臍窄小緊縮無凹陷、輕拍彈後瓜聲應沉穩結實略具彈性，就能挑到到汁甜肉脆、新鮮爽口的西瓜。

由於近日梅雨季到來，因正值瓜農採收期間，外縣市傳出部分災情，但花蓮目前暫無損失。鳳林張姓瓜農分享，日前已陸續採收一批西瓜販售，近期雖陰雨綿綿，但還不至於造成農損，待這波雨期過後，讓西瓜在園中吐水，含水量才不會太高，西瓜也會更甜。

促銷買瓜送米後，「東部嚴選好物」農產品專櫃將在5月21日至6月16日期間，舉辦單筆消費滿1000元，或消費500元加店內其他國產農特產品500元，就可抽花蓮六十石山金針花季2日遊活動，共計8個名額。

農糧署東區分署於20、21日將在台北市農會農特品展售中心萬隆店，設置的「東部嚴選好物」農產品專櫃上，促銷花蓮西瓜，民眾能品嘗鮮甜現打西瓜冰沙。（農糧署東區分署提供）

農糧署東區分署協助花蓮縣府北上促銷西瓜，買西瓜就送花蓮好米，限定20、21日在台北市農會農特品展售中心萬隆店販售。 （農糧署東區分署提供）

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