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    盧秀燕拚改善空污 宣誓今年pm2.5降至國家標準15微克以下

    盧秀燕宣誓今年內pm2.5達國家標準降至15微克以下。（圖：擷自線上市政會議直播。）

    盧秀燕宣誓今年內pm2.5達國家標準降至15微克以下。（圖：擷自線上市政會議直播。）

    2022/05/17 11:59

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市空污長期以來是各界關切焦點，更成政權保衛戰重心，台中市政府今日市政會議由環保局報告「藍天白雲」空污治理成果，台中市長盧秀燕首度明白宣誓，台中市的pm2.5平均值從未達到過國家標準，這是非常非常艱鉅的任務，今年內將全力以赴達成降到15微克以下的目標。

    台中市環保局長陳宏益在專案報告中指出，每年1到3月是台中市空污季，除去年因雨水少氣候條件特殊外，台中市的pm2.5每年穩健改善，今年第一季1到3月pm2.5平均值更已降到17.4微克，低於全國18.2微克，已創台中市空污季同期歷史新低紀錄。

    另外，去年跟今年同期比較，台中市的pm2.5平均值改善率32%，也是全國最高，不只pm2.5，其他污染物如硫氧化物、氮氧化物等也下降，顯示台中市致力推動「藍天白雲」空污治理政策見效。

    陳宏益指出，很多人都說台中市為何要針對台中電廠，但從環保署公布的科學數據顯示，統計全台大型煙囱全年排放量，中火就是台中市甚至是全台最大的排放源，燒煤電廠是產生硫氧化物的主要排放源，才會對中火管制必須特別注意，因為中火是台中市最大污染源也是全台最大污染源，對它有所管制不只台中市空品改善，全台空品也會因而改善。

    陳宏益說，台中市未來持續改善空品，並結合科技加強監控把關，預期短期在今年就可以讓台中市的pm2.5達到國家標準15微克以下。

    盧秀燕指出，改善空污是她對市民最重要的承諾，也是她上任以來最重要的施政目標，市府全府總動員推動各項改善，她更親自主持跟空污相關各式會議，全府總動員一起努力就會有成效，數字會說話。

    盧秀燕強調，台中市的pm2.5從未達到過國家標準，要在短期內達到國家標準，把pm2.5降到15微克以下，要在今年內達到更是「非常非常艱鉅的」，但市府會全力以赴達成目標，她更發豪語強調，這樣還不夠，會繼續努力讓台中市民及外來民眾全年每一天都能呼吸到好空氣。

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