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    金門清明連假第三波加班機敲定 1184座位明天下午2點開賣

    金門清明連假第三波加班機敲定，華信和立榮航空都有加班機。（金門縣政府提供）

    金門清明連假第三波加班機敲定，華信和立榮航空都有加班機。（金門縣政府提供）

    2022/03/17 19:59

    〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府今天表示，清明節連假第3波加班機，將於明天下午2點起統一受理訂位，並於3日內完成開票。

    縣府指出，為滿足鄉親返鄉機位需求，縣府於3月10日至14日辦理鄉親未訂妥機位調查，隨即根據調查結果與航空公司協調，終於在緊湊時間內調度出第3波加班機。

    這波加班機預定加開台北往返金門尖峰時段來回班機計5架次，雙向提供1184座位數，由各航空公司訂位電話及網路公開受理訂位。縣府提醒，這波加班機機位有限，請把握時間儘早預訂。

    此外，縣府擬於4月1日至2日於台灣西部5座機場設置鄉親服務台，適時協調加班機或軍機疏運返鄉旅客。

    縣府指出，第3波加班機作業航線、時間資訊如下：

    一、加班航線：金門、台北航線。
    二、加班時間：
    （一）節前尖峰時段：台北→金門航線（台北起飛時間）：
    4月1日：華信航空19:55（ATR）
    4月2日：立榮航空08:00、14:30（均放大機型）
    （二）節後尖峰時段：金門→台北航線（金門起飛時間）
    4月5日：華信航空21:10（A320）
    4月6日：立榮航空09:50（放大機型）

    縣府提醒，第3波加班機機票限制規定與前兩波正班機及加班機一樣，即2022年清明管制期間台金航線（2022年4月1日至3日台灣本島往金門及2022年4月4日至6日金門往台灣本島）針對離島航線實施「限當日當班次有效」、「至遲於航班起飛前辦理退票」及「逾期作廢」等措施，並於機票加註提醒。#

    金門清明連假第三波加班機敲定，華信和立榮航空都有加班機。（金門縣政府提供）

    金門清明連假第三波加班機敲定，華信和立榮航空都有加班機。（金門縣政府提供）

    金門清明連假第三波加班機敲定，縣府提供加班機時刻表供參考。（金門縣政府提供）

    金門清明連假第三波加班機敲定，縣府提供加班機時刻表供參考。（金門縣政府提供）

    金門清明連假第三波加班機敲定，縣籍立委陳玉珍提供加班機時刻表供民眾參考。（立委陳玉珍辦公室提供）

    金門清明連假第三波加班機敲定，縣籍立委陳玉珍提供加班機時刻表供民眾參考。（立委陳玉珍辦公室提供）

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