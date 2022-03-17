高雄防制校園霸凌 教育局、心衛中心攜手設計教材

高市府舉辦跨局處防制霸凌工作團隊共識營，呼籲大家攜手反霸凌，讓孩子在學校快樂學習與成長。（市府提供）

2022/03/17 20:35

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市教育局與衛生局心衛中心合作編撰霸凌防制示範參考教材，透過內容活潑多元的教材，讓學生具備防制校園霸凌知能與因應能力，讓反霸凌深植校園，共同遏止校園霸凌事件發生。

參與教材編撰的高市心衛中心主任蘇淑芬說，這次教材邀集醫療、輔導、教育等領域的學者專家組智囊團，參與人員透過不斷地對話，集結各自專業領域後加以統整轉化為課程教案，有助於教育現場的應用與落實。

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蘇淑芬說，教材編撰過程中，長期研究兒童及青少年心理、精神領域的醫生及專業輔導人員分享許多在實務現場累積的經驗，顯示學生遭受霸凌時，多半因為害怕隱忍，導致老師無法及時發現予以防範，造成學生產生拒學、焦慮與憂鬱等負向情緒，影響了學生身心的發展。透過教材的研發，讓現場教師運用於霸凌知能的宣導，協助學生面對自己的情緒及所面對到的困境。

一名陽明國中教師說，霸凌防制示範教材提供反霸凌相關豐富資訊，以班級遇到的狀況，為孩子們挑選適合的時事、影片、學習單或繪本，並藉由活潑多元的教學方式，了解孩子在人際互動上的困擾，進而將遇到的問題反映給老師，營造安心的互動模式。

高雄市府編撰霸凌防制示範參考教材，讓反霸凌深植校園，共同遏止校園霸凌事件發生。（市府提供）

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