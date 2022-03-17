為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    高雄防制校園霸凌 教育局、心衛中心攜手設計教材

    高市府舉辦跨局處防制霸凌工作團隊共識營，呼籲大家攜手反霸凌，讓孩子在學校快樂學習與成長。（市府提供）

    高市府舉辦跨局處防制霸凌工作團隊共識營，呼籲大家攜手反霸凌，讓孩子在學校快樂學習與成長。（市府提供）

    2022/03/17 20:35

    〔記者方志賢／高雄報導〕高雄市教育局與衛生局心衛中心合作編撰霸凌防制示範參考教材，透過內容活潑多元的教材，讓學生具備防制校園霸凌知能與因應能力，讓反霸凌深植校園，共同遏止校園霸凌事件發生。

    參與教材編撰的高市心衛中心主任蘇淑芬說，這次教材邀集醫療、輔導、教育等領域的學者專家組智囊團，參與人員透過不斷地對話，集結各自專業領域後加以統整轉化為課程教案，有助於教育現場的應用與落實。

    蘇淑芬說，教材編撰過程中，長期研究兒童及青少年心理、精神領域的醫生及專業輔導人員分享許多在實務現場累積的經驗，顯示學生遭受霸凌時，多半因為害怕隱忍，導致老師無法及時發現予以防範，造成學生產生拒學、焦慮與憂鬱等負向情緒，影響了學生身心的發展。透過教材的研發，讓現場教師運用於霸凌知能的宣導，協助學生面對自己的情緒及所面對到的困境。

    一名陽明國中教師說，霸凌防制示範教材提供反霸凌相關豐富資訊，以班級遇到的狀況，為孩子們挑選適合的時事、影片、學習單或繪本，並藉由活潑多元的教學方式，了解孩子在人際互動上的困擾，進而將遇到的問題反映給老師，營造安心的互動模式。

    高雄市府編撰霸凌防制示範參考教材，讓反霸凌深植校園，共同遏止校園霸凌事件發生。（市府提供）

    高雄市府編撰霸凌防制示範參考教材，讓反霸凌深植校園，共同遏止校園霸凌事件發生。（市府提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    高雄去年兒少保護通報暴增857件 增幅最多是校園霸凌
    2022/03/13 23:48

    高雄去年兒少保護通報暴增857件 增幅最多是校園霸凌
    高雄爆校園霸凌 國小家長到校高喊：請市長救救我們
    2021/11/27 20:50

    高雄爆校園霸凌 國小家長到校高喊：請市長救救我們

    升息時代 價值平衡策略抗波動
    小五生遭巴頭、踹下體2年…班導知情 校方稱「不像有被欺負」
    2021/11/26 19:04

    小五生遭巴頭、踹下體2年…班導知情 校方稱「不像有被欺負」
    高職生逼同學下跪踹肚 人本：複製大人暴力模式 卻歸咎於他們
    2021/11/25 13:19

    高職生逼同學下跪踹肚 人本：複製大人暴力模式 卻歸咎於他們

    力抗劇烈通膨 企業嚴選A級豪辦避險
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播