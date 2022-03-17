竹縣「FUN慢遊飛鳳山」3/20開跑 下戰帖約登山

新竹縣政府推出「FUN慢遊飛鳳山」，本月20日到4月20日邀請大家一起來爬飛鳳山，報名並依指示完成挑戰，就有機會獲得限量的蕃茄手工拉麵或是皮皮獅抱枕。（記者廖雪茹攝）

2022/03/17 20:30

〔記者廖雪茹／新竹報導〕芎林飛鳳山是新竹縣熱門的登山景點，也是小百岳登山健行步道，新竹縣政府推出「FUN慢遊飛鳳山」，本月20日到4月20日邀請大家一起來爬飛鳳山，3條路徑規劃初級和中級兩種挑戰方式，登山新手、資深老手都OK，凡於活動官網報名並依指示完成挑戰，就有機會獲得限量的蕃茄手工拉麵或是皮皮獅抱枕。

縣長楊文科表示，飛鳳山海拔400多公尺，因山形似飛鳳伸頸行將歛翼下降之勢而得名，早年以「飛鳳探梅」聞名，山區有雲谷寺、代勸堂、感應橋等名勝，動植物生態豐富，步道沿線綠蔭遮天，是登山健行、眺遠觀景的好地方；春暖花開的好時節，縣府邀請大家一起走進山林，感受山林氣息、享受大自然芬多精！

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交通旅遊處長游志祥說，「FUN慢遊飛鳳山」活動20日開跑，飛鳳山規劃有觀日坪古道（1800m）、新鳳村森林步道（2200m）、觀日坪古道（2800m），3條步道共設10個打卡景點，有興趣的民眾可先上活動網頁報名，並下載JoiiSports app，挑戰時須開啟APP及GPS，點開APP「活動」功能，開始「FUN慢遊飛鳳山」活動。

達標條件：初級挑戰集滿4個打卡景點，可獲得數位獎章以及蕃茄手工拉麵抽獎的機會，限量600份；中級挑戰則是集滿10個打卡景點，可獲得數位獎章以及皮皮獅抱枕的機會，限量200份。中獎訊息將於5月13日，公佈於於「joiiUP揪健康」臉書粉絲頁和新竹縣旅遊網。

交旅處提醒，登山健行善用科技登山APP，對登山行程做足功課，出發前要掌握氣象，先設定折返點，視體力量力而為，準備好食物、水、雨具與保暖衣物，偕同親友同行，安全回家最重要。

新竹縣政府推出「FUN慢遊飛鳳山」，本月20日到4月20日邀請大家一起來爬飛鳳山，報名並依指示完成挑戰，就有機會獲得限量的蕃茄手工拉麵或是皮皮獅抱枕。（記者廖雪茹攝）

芎林飛鳳山動植物生態豐富，步道沿線綠蔭遮天，是登山健行、眺遠觀景的好地方！（記者廖雪茹攝）

芎林飛鳳山動植物生態豐富，步道沿線綠蔭遮天，是登山健行、眺遠觀景的好地方！（記者廖雪茹攝）

芎林飛鳳山海拔四百多公尺，因山形似飛鳳伸頸行將歛翼下降之勢而得名，早年以「飛鳳探梅」聞名。（記者廖雪茹攝）

「FUN慢遊飛鳳山」3條步道共設10個打卡景點。（記者廖雪茹攝）

芎林飛鳳山步道的大板根。（記者廖雪茹攝）

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