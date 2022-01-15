發錢啦！花蓮秀林鄉再普發3000元 鄉民：過年前領紅包超開心

秀林鄉公所今天起一連二天發放3000元振興禮金，民眾拿到大紅包笑得燦爛，直說「來得正是時候」。（秀林鄉公所提供）

2022/01/15 18:27

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮秀林鄉繼2020年9月發2000元紓困現金給鄉民，今天起一連2天再發給全鄉鄉民3000元紓困現金，3年內共發出5000元現金，鄉公所今早在各村發現金，領到大紅包的大人小孩都喜形於色，還有「全家一次領8包」，福利好到讓人羨慕！

秀林鄉公所每年有水泥公司、台電等企業回饋金，鄉庫充裕，前年發2000元，公所今天起一連2天再度發放振興消費禮金，這次金額比上次多1000元，鄉民高高興興拿出身分證、印章及戶口名簿，到鄉內9個村共15個地點領取3000元大紅包。有鄉民替家人代領，一口氣領到8包紅包，共2萬4000元，拿在手上很有分量！鄉民說，距離農曆新年剩下半個月，有紅包拿「真的好幸福」。

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原來政府去年10月發振興五倍券，鼓勵民間消費，花蓮豐濱鄉公所去年10月也有加碼發放1000元現金給全鄉鄉民，秀林鄉鄉民代表會也在去年同時間通過振興消費禮金預算，今年農曆年前的1月15日起發放振興消費禮金，資格是去年9月8日（含）前設籍秀林鄉的民眾，共有1萬6259位鄉民符合資格，總經費是4877萬7000元。

秀林鄉長王玫瑰說，「希望舒緩大家過年前的現金壓力、刺激消費。」她說，去年許多人日子不好過，收入減少，去年包括鄉代表會、村長聯誼會、部落組長、部落主席等，乃至於鄉親都直接反映希望再發振興消費金，因此公所從善如流，也感謝代表會的支持。

王玫瑰說，這兩天無法前來親領，必須在5月2日前的上班時間備妥身分證件等，到秀林鄉立圖書館領取，逾時將喪失福利，最後要提醒鄉親，前來領取紓困金務必戴口罩，平日也要勤洗手，共同守護家園。

鄉公所說，去年疫情發生後，秀林鄉也立即推出紓困作為，包括發放防疫物資、生活物資給全鄉鄉民，因接觸史被隔離的鄉親，鄉公所也加碼發給防疫補償金，此外，各部落入口處的防疫檢測站的工作人員都是僱用因疫情影響工作的族人。

一次領到8包、總金額2萬4000元的大紅包，秀林鄉民「幸福感滿滿」。（秀林鄉公所提供）

秀林鄉長王玫瑰（左）與領到振興禮金的阿嬤寒暄，關心阿嬤的生活起居。（秀林鄉公所提供）

秀林鄉發3000元振興禮金，鄉長王玫瑰（左）致詞時也不忘提醒鄉民，務必做好防疫措施，防止疫情傳染。（秀林鄉公所提供）

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