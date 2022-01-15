歲末送暖 基隆百年「覺修宮」捐助368戶社會邊緣戶過好年

有百餘年歷史的「覺修宮」，為了幫助368戶無法達到中、低收入戶標準的社會邊緣戶，今天上午在廟前廣場舉辦愛心送暖關懷活動，發送熱暖被、白米及燕麥禮盒等民生用品。（記者林嘉東翻攝）

2022/01/15 17:03

〔記者林嘉東／基隆報導〕歲末寒冬，有百餘年歷史的「覺修宮」，為了幫助368戶無法達到中、低收入戶標準的社會邊緣戶，今天上午在廟前廣場舉辦愛心送暖活動，發送熱暖被、白米及燕麥禮盒等民生用品；受助戶感動地說：「謝謝您們捐助，讓我們能過一個好年。」

基隆市在地四大廟之一的哨船頭老爺廟「覺修宮」有近150年歷史；春節將至，覺修宮發起關懷弱勢愛心送暖活動，吸引社會善心人士捐贈民生物資，捐助社會邊緣戶。

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覺修宮主任委員林宗仁表示，身為基隆四大廟之一，老爺廟時常舉辦各項愛心公益救助活動，這次愛心送暖活動，主要是關懷中正區368戶社會邊緣戶。

民進黨前主席卓榮泰則表示，覺修宮是哨船頭地區重要的信仰中心，雖然國內目前受到疫情些微的影響，但對社會的關心絕對不能少，老爺廟長期照顧地方居民，相信藉著大家對防疫的努力，神明也會保佑疫情早日度過。

覺修宮此次募集的民生用品，除了每戶一件熱暖被外，還有日常生活如牙膏、牙刷、毛巾盥洗等用品，以及米、燕麥、乾糧等食品，讓社會邊緣戶也能在春節過年時，感受到社會的關懷與溫暖。

陳姓受助戶在收下民生用品後，感動地說：「謝謝您們救助，讓我們能過一個好年。」

此外，基隆市警二分局預防犯罪宣導團與信六路派出所警員也受邀在場宣導反詐騙，宣導市民常見詐騙話術，並以有獎徵答方式，贈送限量馬克杯、個人環保免洗餐具組等民生用宣導品，藉此提高民眾防詐意識。

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