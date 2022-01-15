書法名家竹縣揮毫 1月16、22、23日分贈限量茶花苗
2022/01/15 16:55
〔記者廖雪茹／新竹報導〕農曆年將至，新竹縣政府文化局今天（15日）在美術館，舉辦書法名家春聯揮毫及茶花樹苗贈送系列活動，縣長楊文科偕同杜忠誥等8位書法名家寫下「福虎慶豐年 竹縣展鴻圖」揭開序幕，展現絕妙技藝，民眾排隊領取春聯、茶花苗，同時欣賞千嬌百媚的茶花盆栽，感受濃濃的年節喜氣！
「希望大家都能愛上書法！」楊文科笑稱，他雖不擅寫書法，大筆一揮，也感受書法藝術的美好，很榮幸跟書法大師一起寫書法，今年縣府也將開始書法向下紮根活動，鼓勵國小學童寫書法，期望將國粹繼續傳承下去。
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今天受邀揮毫的書法名家有胡國龍、謝石鴻、張雙土、王德泉、莊明忠、黎元吉、陳秀珍、宋兆賢等8位。
新竹縣茶花園藝研究學會也在美術館規劃4大主題，包含茶花盆景藝術、茶花生活應用、茶花新品種作品、茶花好禮相送，引領鄉親看見書藝及茶花之美。此外，學會偕同台灣茶花育種學會，提供60多盆精緻茶花，並邀請3位花藝家蔣育鳳、林千棉、管群豪，展出3款以茶花為主題的賀年藝術裝置。
小巧茶花苗分送活動除了今天，明天和下週末（22、23日），每日下午3點，也將各送出100棵，歡迎鄉親蒞臨索取。