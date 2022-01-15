書法名家竹縣揮毫 1月16、22、23日分贈限量茶花苗

農曆年將至，新竹縣長楊文科今天偕同杜忠誥等8位書法名家寫下「 福虎慶豐年 竹縣展鴻圖」，為書法名家春聯揮毫及茶花樹苗贈送系列活動揭開序幕。（記者廖雪茹攝）

2022/01/15 16:55

〔記者廖雪茹／新竹報導〕農曆年將至，新竹縣政府文化局今天（15日）在美術館，舉辦書法名家春聯揮毫及茶花樹苗贈送系列活動，縣長楊文科偕同杜忠誥等8位書法名家寫下「福虎慶豐年 竹縣展鴻圖」揭開序幕，展現絕妙技藝，民眾排隊領取春聯、茶花苗，同時欣賞千嬌百媚的茶花盆栽，感受濃濃的年節喜氣！

「希望大家都能愛上書法！」楊文科笑稱，他雖不擅寫書法，大筆一揮，也感受書法藝術的美好，很榮幸跟書法大師一起寫書法，今年縣府也將開始書法向下紮根活動，鼓勵國小學童寫書法，期望將國粹繼續傳承下去。

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今天受邀揮毫的書法名家有胡國龍、謝石鴻、張雙土、王德泉、莊明忠、黎元吉、陳秀珍、宋兆賢等8位。

新竹縣茶花園藝研究學會也在美術館規劃4大主題，包含茶花盆景藝術、茶花生活應用、茶花新品種作品、茶花好禮相送，引領鄉親看見書藝及茶花之美。此外，學會偕同台灣茶花育種學會，提供60多盆精緻茶花，並邀請3位花藝家蔣育鳳、林千棉、管群豪，展出3款以茶花為主題的賀年藝術裝置。

小巧茶花苗分送活動除了今天，明天和下週末（22、23日），每日下午3點，也將各送出100棵，歡迎鄉親蒞臨索取。

農曆年將至，新竹縣政府文化局在美術館舉辦書法名家春聯揮毫及茶花樹苗贈送系列活動，邀請民眾欣賞千嬌百媚的茶花盆栽，感受濃濃的年節喜氣。（記者廖雪茹攝）

農曆年將至，新竹縣政府文化局在美術館，舉辦書法名家春聯揮毫及茶花樹苗贈送系列活動，民眾排隊領取春聯、茶花苗。（記者廖雪茹攝）

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