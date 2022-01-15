北市預約系統無高端 陳時中：疫苗絕對夠 會再聯繫北市

有很多第3劑想選擇高端疫苗的台北市民卻反應在北市的疫苗預約系統找不到提供高端第3劑的院所，中央流行疫情指揮中心今天（1/15）表示，疫苗絕對足夠，會再跟台北市聯繫。（指揮中心提供）

2022/01/15 14:57

〔記者楊媛婷／台北報導〕中央流行疫情指揮中心日前宣布滿18歲以上並接種2劑疫苗後滿12週者，就可接種第3劑追加劑，不過有很多第3劑想選擇高端疫苗的台北市民卻反應在北市的疫苗預約系統找不到提供高端第3劑的院所，中央流行疫情指揮中心今天（1/15）表示，疫苗絕對足夠，會再跟台北市聯繫，看是否可多增加接種點，以提供更多元的選擇。

隨武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）Omicron變異株進入本土社區，開放第3劑接種，且今天上午10時起也開放民眾上1922疫苗預約平台上網預約第3劑的接種，預約、打氣都很熱絡，不過有台北市民在北市的疫苗預約系統卻無法選擇第3劑疫苗為高端，系統僅有莫德納、BNT疫苗的第3劑選擇，部分想接種高端疫苗作為第3劑的台北市民抱怨沒地方可打。

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指揮官陳時中對此在指揮中心記者會上表示，不清楚台北市是否因為考量接種點等因素，才未在系統中列入高端疫苗，他也說，確實接到很多人反映說想打高端疫苗，但卻預約不到的情況，甚至連他太太也說想打高端疫苗作為第3劑，也不知道要去哪裡打，下午會再跟台北市聯繫，看是否是疫苗供給量不足，如果有不足會趕快發給，如果是接種點不夠，會建議多開幾個點，讓台北市民可以有多樣的選擇。

至於台北市第19輪的疫苗接種追加劑並未加入1922平台，是否可能明天就做系統的整合？陳時中則說，目前只會建議台北市增加接種點，但若要短時間要改變資訊系統，讓兩個系統相容，恐怕反而會使系統容易發生問題。

疫苗近日打氣熱絡，連2日接種人次都突破30萬人次，14日疫苗接種人次更達36萬9051人次，莫德納疫苗接種人次最多，達25萬9009人次，目前疫苗第1劑人口涵蓋率為80.62%、第2劑人口涵蓋率72.1%，基礎加強劑接種率0.28%、追加劑接種率5.85%。

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