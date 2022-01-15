食藥署宣佈核准輝瑞COVID-19口服藥專案輸入 適用對象、條件曝光

輝瑞武肺口服抗病毒藥品「Paxlovid」。（路透）

2022/01/15 14:25

〔記者吳亮儀／台北報導〕繼默沙東公司的口服武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）抗病毒藥物通過我緊急使用授權（EUA）可專案進口後，食品藥物管理署今天也宣布，同意核准輝瑞公司的抗病毒藥物「Paxlovid」專案輸入申請案，等於已有2款抗病毒藥物未來可在台使用。

指揮中心指揮官陳時中表示，第一批合約簽訂大約2萬份療程的藥物，會分批進來台灣。據了解，預計在3月後陸續抵台。

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食藥署今天（15日）邀請國內化學製造管制、藥學、毒理學、臨床醫學等領域專家召開會議，討論輝瑞大藥廠公司的武肺口服抗病毒藥品「Paxlovid」專案輸入申請案。

食藥署表示，經評估「Paxlovid」的療效及安全性、使用的風險效益，並考量國內緊急公共衛生需求，與會專家建議同意依據藥事法第48條之2規定，同意核准「Paxlovid」專案輸入。食藥署表示，廠商應於專案核准輸入期間執行風險管理計畫，以保障病人用藥安全。

「Paxlovid」適用於發病5天內、具有重症風險因子的成人與12歲以上且體重至少40公斤兒童輕度至中度武肺確診者。

食藥署表示，服用「Paxlovid」藥品者應確實完成完整的5天療程，其藥品包裝中有兩種錠劑「PF-07321332」及「Ritonavir」，必須一併服用。若未正確服用恐影響預期的治療效果，使用前應與醫師討論。

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食品藥物管理署今天宣布，同意核准輝瑞公司的抗病毒藥物「Paxlovid」專案輸入申請案，等於已有2款抗病毒藥物未來可在台使用。（指揮中心提供）

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