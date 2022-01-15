嘉義市國中小及補習班人員 今統一接種第三劑疫苗

嘉義市教育人員到聖馬爾定醫院接種第三劑疫苗。（記者林宜樟攝）

2022/01/15 13:38

〔記者林宜樟／嘉義報導〕為守護校園與師生健康，嘉義市政府進行造冊，安排國中小學、補習班及公私立幼兒園教職員優先在今天到聖馬爾定醫院進行第三劑疫苗接種，共有270人，今天接種疫苗情形順暢，希望能保障學生健康。

嘉義市府教育處長林立生表示，登記造冊時已先行調查意願，接種者自行勾選莫德納、BNT、高端，聖馬爾定醫院安排不同疫苗廠牌分區施打，若臨時無法前往，可重新預約時間施打。

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林立生說，有關校外教學，嘉義市因應桃機群聚案持續延燒，針對學校辦理校外教學有群聚風險疑慮，市府教育處要求各校應充分徵詢家長意願，需取得七成以上家長共識，並避免安排疫情較為險峻地區。

教育處要求，辦理校外教學之學校，應落實防疫注意事項規定，包含出發前事先要求交通工具、住宿旅館、活動地點或場館做好環境消毒及採行相關防疫措施，參加人員包括司機、領隊、導遊等相關人員應做健康篩檢措施，有發燒或呼吸道症狀者不應參加，事先暸解行程中各地衛生單位或醫療機構相關位置及聯絡電話，安排校外活動時應避免安排人潮擁擠、長時間、近距離活動，並於空氣流通空間舉行，戴好口罩，活動期間每日請參加人員量體溫，每次上車前所有人員作手部消毒。

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