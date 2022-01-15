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    桃市國中雙語線上冬令營 36堂外師課程即起免費報名

    桃園市政府教育局推出國中雙語線上冬令營（桃園市冬季奇幻地），由外師提供36堂課程，課程相當多元。（摘自網頁）

    桃園市政府教育局推出國中雙語線上冬令營（桃園市冬季奇幻地），由外師提供36堂課程，課程相當多元。（摘自網頁）

    2022/01/15 15:48

    〔記者謝武雄／桃園報導〕因應武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情，桃園市各國中提前一週放寒假，為了讓學生學習不中斷，教育局推出國中雙語線上冬令營（桃園市冬季奇幻地），即日起至19日中午12點開放線上報名，24日至26日上課，詳情可至「桃園市線上冬令營」網址查詢。

    「桃園市冬季奇幻地-Winter Web Wonderland」課程於24日至26日連續3天舉行，每天開設12堂課，共計開設36堂課，每堂課容納30名學生報名，可提供1080名額，桃園市各國中學生都可報名；報名學生將於20日收到錄取通知及上課連結網址，也建議家長一同旁聽，與外師一起開心共學說英語。

    教育局長林明裕表示，教育局這學期推動「國中外師線上會客室」，至今超過2千名學生參與，外籍教師與學生都反應熱烈，本次寒假線上冬令營共12位外籍教師規劃線上課程，課程時間為每日早上9點至下午4點，每堂課安排30分鐘外加10分鐘問與答時間，主題多元活潑，在課程中培養學生創造、探索、勇於開口說英語的能力。

    此外，線上教學也規劃部分領域進行雙語教育，搭配互動、趣味的知識學習，例如「體育－練舞功」、「童軍－濾水器」、「公民－模擬聯合國」、「生命科學－海洋生物」等，以跨領域、國際教育等多元主題，增加口說表達機會。

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