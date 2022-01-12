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    桃園國小提前放寒假新北不跟進 侯友宜：滾動式調整

    針對桃園市政府宣布國小以下提前1週放寒假，新北市長侯友宜表示，目前全力落實校園防疫，將視疫情發展滾動式調整。（記者賴筱桐攝）

    針對桃園市政府宣布國小以下提前1週放寒假，新北市長侯友宜表示，目前全力落實校園防疫，將視疫情發展滾動式調整。（記者賴筱桐攝）

    2022/01/12 10:41

    〔記者賴筱桐／新北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土疫情升溫，桃園市政府昨宣布國小以下學童提前1週放寒假，1月14日最後1天上課，但新北市不跟進。新北市長侯友宜今天表示，校園防疫嚴格要求3級防護、健康5原則，用餐隔板沒有取消，未來會視疫情發展，滾動式調整策略。

    針對是否跟進提前放寒假，侯友宜今天在市政會議後受訪指出，目前新北市校園落實、貫徹防疫政策，國、高中老師都已經打完第2劑疫苗，學校的用餐隔板沒有取消，戴口罩也是最嚴格要求，希望將境外病毒擋住、境內快速清零，現階段新北市全力協助桃園把防疫做好，視疫情變化滾動式檢討。

    至於過年前新北市是否提升為三級警戒？侯友宜說，現在最重要的是落實防疫規定，希望新北市全力守住疫情，讓民眾度過平安快樂的春節。

    針對醫療量能吃緊問題，侯友宜表示，將分階段擴增專責病房，如果境外阻絕有效，進入境內的個案就會比較少，未來重症、輕症分流，按照先前面對Alpha和Delta病毒的經驗，醫療量能要不斷調整步伐，萬一境外擋不住、境內快速爆發的時候，醫療量能和集中檢疫所就要快速支援，希望中央、地方一起做好準備。

    他也呼籲，新北有31處社區篩檢站，市府一直倡議廣篩，尤其Omicron病毒個案很多都沒有症狀，歡迎有需要的市民前往篩檢。

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