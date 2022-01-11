桃園市國小提早放寒假 嘉義市暫不跟進

嘉義市政府攜手巨匠雲科技教育，在全市8所公立國中設置「學霸專區」示範點，採用巨匠捐贈「適性化國中數位教材」。（嘉義市政府提供）

2022/01/11 20:46

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）本土疫情升溫，桃園市今天宣布轄內公私立國小14日起提早1週放寒假。對此，嘉義市政府教育處長林立生說，嘉義市暫時不跟進，但已請各校盤點資訊課程設備、教材，寒假前預先發放下學期課本及習作，今天提供線上學習自我檢核表，請各校老師及家長預先做好因應疫情的事前準備。

林立生說，下學期開學時恐遇疫情高峰期，各校除了須完成盤點學生網路帳號，確定常用的數位教材、學習平台、遠距課程模式能順利運作外，也須再一次檢核學校老師及家長對於「停課不停學」所須的各項準備。

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其中包含資訊網路是否完備、網路連通情形等，以及各項線上學習所需平台及課表時間準備檢核等，及早做好各種可能性的停課應變作為。

因應疫情衝擊，各校改採線上教學，市府為提高學生線上學習成果、體驗多元學習方式，攜手巨匠雲科技教育，在全市8所公立國中設置「學霸專區」示範點，採用巨匠捐贈「適性化國中數位教材」，又稱「雲端奇機」，讓7至9年級學生e化學習再升級。

今天在玉山國中舉行捐贈活動，市長黃敏惠向捐贈企業巨匠教育集團董事長鍾梁權表達感謝，致贈感謝狀，感謝民間企業力量的挹注，讓嘉義市學生有機會探索更多自主學習的可能性。

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嘉義市長黃惠敏（中）頒贈感謝狀給捐贈企業巨匠教育集團董事長鍾梁權（右）。（嘉義市政府提供）

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