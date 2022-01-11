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    出現這3種皮膚疹 你可能感染Omicron了

    一項調查顯示，英國的Omicron感染者出現奇特的皮膚症狀。圖為示意圖，圖中人物與本文無關。（圖／取自Freepik）

    一項調查顯示，英國的Omicron感染者出現奇特的皮膚症狀。圖為示意圖，圖中人物與本文無關。（圖／取自Freepik）

    2022/01/11 17:52

    〔編譯陳成良／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）變種病毒Omicron在全球病例不斷地增加，英國目前新增的確診病例中，90%以上是Omicron感染者。英國專家發現，很多Omicron感染者的皮膚上都出現不尋常的皮疹。

    《鏡報》報導，英國ZOE公司的COVID-19研究小組，利用該公司開發的疫情追蹤應用程式「ZOE新型冠狀病毒疾病症狀研究」（ZOE COVID Symptom Study），發現一些Omicron感染者沒有其他症狀，只是皮膚出現症狀，「Omicron皮膚疹」，主要有3種類型。

    第一種類型是凹凸不平、發癢的皮疹，形態類似痱子。它可以出現在身體的任何部位，但在肘部、手部或腳部最常見。這種症狀可以持續幾天到幾週。

    第二種類型更像是蜂窩狀突起的蕁麻疹。這種症狀往往比第一種類型出現得早得多，然後很快消失。

    第三類類似凍傷。皮膚上突起的小突起呈紫色或紅色，不癢，但是會有刺痛。這種現象在感染Omicron的年輕人中尤為常見。

    ZOE強調，出現皮疹並不意味一定感染Omicron變異毒株，但它可能是一個指標，因此身體出現不明皮疹，最好接受病毒採檢。

    （鏡報報導網址）

    https://www.mirror.co.uk/lifestyle/health/rash-symptom-omicron-signs-covid-25885608

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