病危抱氧氣筒只為學生口試 已故楊深坑獲教育專業獎章

教育部首位終身國家講座教授楊深坑（前排左）即使病危仍不忘學生，向醫院請假，帶著氧氣筒替其博士論文口試，其學生劉育志（後排右3）回憶當時情況，不禁默默擦拭眼角。（台師大提供）

2022/01/15 10:04

〔記者吳柏軒／台北報導〕教育部首位終身國家講座教授、台灣師範大學教育系名譽教授楊深坑去年8月過世，但其教育風範傳唱至今，尤其在病危時刻，仍抱著氧氣筒出席，只為替博士生口試，讓人動容敬佩，教育部今（15日）再頒發教育部專業獎章給遺孀，追思楊深坑典範。

台師大表示，楊深坑民國35年出生彰化務農之家，就讀師大4年公費生，在教育界服務44年，教學行政經歷包含國文教師、大學教授、所長及院長行政職，曾任中正大學副校長等，並獲教育部學術獎、木鐸獎，更是教育部首位終身國家講座教授。但楊在2014年罹癌，去年8月29日病逝。教育部今再頒發教育部專業獎章。

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前教育部長吳清基回憶，楊深坑以教育為志業，不為個人生活享受費神，即使抱病住院治療，仍不忘對學生教學與指導，向醫院請假，帶著氧氣筒到師大，為博士生論文口試，氣切不能口述講課，仍在床邊用筆談指導學生論文修改等，為了學生忘卻自己病痛，確為感人。

東門國小教師劉育志就是當年的博士生，他回憶，2019年要博士生口試，當時知道老師情況，口試前有多次病危通知，但老師一直說「口試當天他會到」，自己也很擔心，但直到口試當天，當場發現老師帶著氧氣筒出席，才被老師情況嚇到。而劉受訪時，一邊回憶一邊默默擦了眼角。

台師大今舉辦楊深坑追思會。楊的遺孀、台師大社會系退休教授王秋絨特地將其生前參選大學校長的治校理念，轉贈給台師大校長吳正己，回憶丈夫一度被醫生盼僅剩3到7個月餘命，卻多活了7年7個月又23天，不僅愛家人、愛子愛孫女，更愛教育志業，遺願是建構台灣特有教育學發展，期待台灣高教走向更精緻而有發展契機的前景。

台灣師範大學教育系名譽教授楊深坑生前典範傳唱至今，令人動容。（台師大提供）

前教育部長吳清基（右）轉贈教育部專業獎章，給台師大教育系名譽教授楊深坑遺孀，表揚楊生前的教育貢獻。（記者吳柏軒攝）

楊深坑遺孀王秋絨將其生前參選校長的治校理念，轉給台灣師範大學校長吳正己（圖），吳正己也感佩楊的教育理念及教育典範。（記者吳柏軒攝）

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