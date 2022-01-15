冷氣團減弱白天氣溫回升 下週又要降雨轉涼

氣象局表示，今天天氣型態與昨天類似，各地大多為晴到多雲的天氣。（資料照）

2022/01/15 07:14

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（15日）清晨強烈大陸冷氣團及輻射冷卻影響，各地天氣寒冷，嘉義以北及金門局部地區有10度以下氣溫發生的機率，不過隨著冷空氣減弱，各地氣溫將出現回升。

氣象局表示，今天天氣型態與昨天類似，各地大多為晴到多雲的天氣，只有在迎風面的大台北地區、東半部雲量較多，偶爾可能有局部短暫雨出現。溫度方面，清晨輻射冷卻影響，各地感受仍然偏冷，清晨中部以北及宜蘭為11至14度，南部及花東為14至16度，尤其嘉義以北及金門局部仍可能出現10度以下的低溫，白天氣溫明顯回升，北台灣可以來到20度以上，其他地區為21至25度。

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氣象局預估，週日（16日）環境為偏東風，各地氣溫回升，不過早晚仍涼，下週一（17日）鋒面通過及東北季風增強，下週二至下週五（18日至21日）東北季風及華南雲雨區影響，北部及東北部天氣轉涼；鋒面通過及華南雲雨區影響，水氣增多，北部及東半部地區有短暫雨，中部地區及南部山區有局部短暫雨。

空氣品質方面，15日宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級，雲嘉南至高屏局部地區短時間可能達紅色警示等級。

亞洲、大洋洲

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 12 - 24 13 - 24 15 - 26 16 - 24

今日各地天氣概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地紫外線預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

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