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    全台急凍最低溫僅7度 週六白天至週日冷氣團減弱

    中央氣象局指出，今天（14日）強烈大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷。（資料照）

    中央氣象局指出，今天（14日）強烈大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷。（資料照）

    2022/01/14 07:12

    〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（14日）強烈大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，上午高雄以北、宜蘭、花蓮及金門局部地區有10度以下氣溫發生的機率，截至今天早晨，平地最低溫為南投的7度。

    氣象局表示，高雄以北及宜蘭低溫僅10、11度，其他地區12至15度，空曠地區及近山區的平地的溫度更低一些，局部也有10度以下溫度出現的機率，白天北部及宜花高溫只有16至18度，中南部及台東高溫22至25度，日夜溫差大；水氣方面，各地大多為多雲到晴的天氣，僅東半部及大台北山區偶有局部短暫雨。

    氣象局預估，週六（15日）清晨輻射冷卻效應影響，各地氣溫仍低，台南以北及宜蘭低溫約11至13度，其他低溫14至16度，週六白天至週日（16日）冷氣團減弱，白天氣溫回升。

    空氣品質方面，14日花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級

    亞洲、大洋洲

    美洲

    歐洲、非洲

    中國

    各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
    11 - 16 12 - 23 15 - 23 13 - 18

    今日各地天氣概況。（圖擷取自中央氣象局）

    今日各地天氣概況。（圖擷取自中央氣象局）

    今日各地紫外線預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

    今日各地紫外線預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

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