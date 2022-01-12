今晨最冷苗栗9.2度 冷氣團發威一路冷到週六

氣象局表示，今天白天北台灣高溫不超過16度，花東地區也整日低於20度，在中台灣高溫也降至22度左右。（資料照）

2022/01/12 07:13

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局今天（12日）發布低溫特報指出，12日至14日強烈大陸冷氣團或大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，今晨至上午新竹以北有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，苗栗至台南及新竹市、宜蘭、花蓮、金門局部地區有10度以下氣溫發生的機率，截至早晨平地最低溫是苗栗大河的9.2度，其他如桃園、新竹也都有局部地區出現9至10度的低溫。

氣象局表示，今天白天北台灣高溫不超過16度，花東地區也整日低於20度，在中台灣高溫也降至22度左右，中部以北都是整天涼冷，南部地區較為舒適，溫度還有24度，而在入夜後仍需留意低溫情況，在中部以北至東北部12、13度，南部及花蓮14度左右，台東、高屏、恆春半島15、16度。天氣方面，桃園以北及台灣東半部地區有局部短暫雨，北部其他地區及中部山區也有零星短暫飄雨的機率，其餘地區則是多雲到晴的天氣，越往北雲量稍多。

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氣象局預估，本週天氣主要受到強度接近強烈大陸冷氣團的冷空氣影響，週四、週五（13日、14日）中部以北及東北部天氣都偏冷，其他地區早晚亦冷，預估低溫各地大約11至14度，沿海空曠地區及近山區的平地、河谷氣溫可能會更低一些，週六、週日（15日、16日）冷氣團減弱，各地早晚仍較涼，白天氣溫稍回升。

空氣品質方面，12日竹苗、宜蘭及花東空品區及澎湖地區為「良好」等級；北部、中部空品區及馬祖、金門地區為「普通」等級，中部局部地區短時間可能達橘色提醒等級；雲嘉南空品區為「橘色提醒」等級；高屏空品區為「紅色警示」等級。

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 11 - 15 14 - 22 15 - 21 12 - 16

今日各地天氣概況。（圖擷取自中央氣象局）

今日各地紫外線預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

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