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    雲林、嘉義清晨9.1度！越晚恐越冷 明晨探8度

    氣象局表示，今天（13日）中部以北及東北部天氣整天偏冷，其他地區早晚也偏冷。（資料照）

    氣象局表示，今天（13日）中部以北及東北部天氣整天偏冷，其他地區早晚也偏冷。（資料照）

    2022/01/13 07:16

    〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天和明天（13日、14日）受強烈大陸冷氣團影響，今晨至上午，新北、基隆局部地區、新竹、苗栗、南投、雲林、嘉義及金門局部地區，低溫可能下探至10度以下，截至早晨，今天平地最低溫室雲林縣和嘉義縣的9.1度。氣象專家吳德榮表示，明晨台南以北恐出現8至10度的平地最低氣溫，將創此波強冷空氣的最低溫紀錄，應做好保暖防寒措施。

    氣象局表示，今天（13日）中部以北及東北部天氣整天偏冷，其他地區早晚也偏冷；除迎風面的北部及東半部地區有局部短暫雨之外，中部山區亦有零星短暫雨，其他地區則為多雲到晴的天氣，今晨低溫方面，西半部及東北部約11至14度之間，東部及東南部15、16度左右，沿海空曠地區及近山區的平地的溫度更低一些。

    氣象局提醒，今天夜晚的低溫預估會再更低一些，台南以北及宜蘭10至12度，其他地區13至15度，局部也有10度以下溫度出現的機率。

    氣象局預估，本週五（14日）仍受強烈大陸冷氣團影響，中部以北及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷，預估各地低溫大約10至15度，沿海空曠地區及近山區的平地、河谷氣溫可能會更低一些。

    空氣品質方面，13日竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「良好」等級；北部、中部空品區及為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門地區為「橘色提醒」等級。

    亞洲、大洋洲

    美洲

    歐洲、非洲

    中國

    各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
    11 - 15 12 - 19 14 - 23 14 - 21

    今日各地天氣概況。（圖擷取自中央氣象局）

    今日各地天氣概況。（圖擷取自中央氣象局）

    今日各地紫外線預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

    今日各地紫外線預報概況。（圖擷取自中央氣象局）

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