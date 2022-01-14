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    清水岩溫泉週日開放縣民試泡！出水量不足 只能泡腳不能泡湯

    清水岩露營區溫泉出水量，從原本153噸降為90噸，使得豪華湯屋會館遲遲無法開張營業。記者陳冠備攝）

    清水岩露營區溫泉出水量，從原本153噸降為90噸，使得豪華湯屋會館遲遲無法開張營業。記者陳冠備攝）

    2022/01/14 23:30

    〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣清水岩露營區斥資4億、耗時10年打造豪華溫泉露營區，可是溫泉量每日只有90噸，未達每日153噸目標，遲遲無法開放。彰化縣政府近日與OT業者「清水那方」達成共識，週日（16日）園區舉行「彰化同樂日」時先開放泡腳池，同時規劃春節期間開放，不過湯屋仍封閉，享受泡湯還得再等等。

    彰化縣政10年前發現清水岩露營區藏有溫泉，自籌2億元興建戶外溫泉區與豪華湯屋等設施，後來再向中央申請2億元，將露營區改建為五星級帳篷區，2020年完成OT招商，去年10月風光開幕。不過，業者接手後發現，溫泉量一直未達到每日153噸，也從未測試連續72小時洗井作業，無法與縣府點交開放溫泉區，僅開放帳篷區住宿。

    對此，縣府城觀處近期與業者達成共識，決定先測試目前每日取水量，同時連續多日「實抽」洗井作業，目前初步確認取水穩定，每日約90噸，但溫泉區戶外泡腳池約有15池，能否應付這麼多池量，縣府與業者近日加強測試。

    清水那方業者說，泡腳池每日用水量約5噸，不過，部分泡腳池沒有沒有迴水系統，恐致水源浪費，每日用量可能暴增70噸，而且目前出水溫度約30多度，需加熱至45度，缺少迴水系統也會使電量增加。

    業者指出，不含帳篷區，溫泉區另有兩座媲美國際級湯屋，絕對可以成為彰化觀光亮點，可是目前湯屋內部電路與供水還在檢修，所以未辦理點交，也擔憂每日溫泉量不足，是否能開放還有待觀察，所以希望縣府能增設迴水系統，穩定存水。

    城觀處長田飛鵬說，當初鑽探溫泉出水量每日約153噸（容取20％，即最少122公噸），不過經測試，每日90噸出水量，提供原有的溫泉區已足夠，是業者規劃新增泡湯設施，才有所不足。另外，湯屋管線問題目前已檢修，預計農曆年後可以完成點交，而泡腳池當初設計就沒有設計迴水系統，業者若認為需增加迴水系統，也可提出改善計劃。

    「朝共好方面努力！」田飛鵬說，縣府與業者簽訂11年合作契約，對方第一年付150萬元權利金，另每年需繳75萬元租金，縣府每年亦可抽成營業權利金4％至10％（階梯式抽成），為促進觀光，縣府一直有誠意解決泉量不足問題，但其實根據當初OT契約，並沒有約定「泉量」，現在雙方各有主張，縣府年後會再進行洗井測試，看「實抽」結果再研議，如果還是有爭議，依契約規定將透過「協調委員會」處理，但不會直接調降契約條件或租金。

    清水岩溫泉露營區因泉量不足未開放，縣府與業者達成共識，將先開放泡腳池。（記者陳冠備攝）

    清水岩溫泉露營區因泉量不足未開放，縣府與業者達成共識，將先開放泡腳池。（記者陳冠備攝）

    清水岩溫泉露營區戶外泡腳池約有15池，縣府與業者近日加強測試溫泉取水量是否維持穩定。（記者陳冠備攝）

    清水岩溫泉露營區戶外泡腳池約有15池，縣府與業者近日加強測試溫泉取水量是否維持穩定。（記者陳冠備攝）

    清水岩溫泉露營區將在週日舉行「彰化同樂日」，先開放泡腳池。（記者陳冠備攝）

    清水岩溫泉露營區將在週日舉行「彰化同樂日」，先開放泡腳池。（記者陳冠備攝）

    清水岩溫泉露營區有兩座豪華湯屋，但因出水量不足等因素，遲遲無法使用。（記者陳冠備攝）

    清水岩溫泉露營區有兩座豪華湯屋，但因出水量不足等因素，遲遲無法使用。（記者陳冠備攝）

    清水岩溫泉露營區溫泉量短缺4成，使得在帳棚內泡溫泉美夢暫時無法實現。（記者陳冠備攝）

    清水岩溫泉露營區溫泉量短缺4成，使得在帳棚內泡溫泉美夢暫時無法實現。（記者陳冠備攝）

    清水那方業者表示，華豪湯屋是請日本溫泉建築公司興建，媲美國際級溫泉湯屋，絕對可以成為彰化觀光亮點 （記者陳冠備攝）

    清水那方業者表示，華豪湯屋是請日本溫泉建築公司興建，媲美國際級溫泉湯屋，絕對可以成為彰化觀光亮點 （記者陳冠備攝）

    清水岩溫泉露營區部分泡腳池沒有沒有迴水系統，恐使水源浪費，業者希望縣府能增設迴水系統，穩定存水。（記者陳冠備攝）

    清水岩溫泉露營區部分泡腳池沒有沒有迴水系統，恐使水源浪費，業者希望縣府能增設迴水系統，穩定存水。（記者陳冠備攝）

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