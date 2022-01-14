1922疫苗平台明天上午10點重啟 依年齡分三階段預約

指揮中心今（1/14）說明，自15日上午10時起重新開放「1922公費疫苗預約平台」提供民眾預約，會依照年齡分流。（指揮中心提供）

2022/01/14 14:35

〔記者楊媛婷／台北報導〕隨武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）Omicron變異株攻進本土社區，中央流行疫情指揮中心日前開放滿18歲以上的民眾符合資格者就可以接種第3劑追加劑，原本由各地方政府自由安排接種，因人數過多，指揮中心今（1/14）說明，自15日上午10時起重新開放「1922公費疫苗預約平台」提供民眾預約，不過會依照年齡分流，施打時程則是17日到23日。

指揮中心統計昨日疫苗接種達30萬5424人次，疫苗第一劑人口涵蓋率已達80.55%、第2劑71.77%，追加劑接種率達4.56%，打氣十分熱絡。

請繼續往下閱讀...

發言人莊人祥於記者會表示，因應國內本土疫情升溫，目前提供民眾於各地方政府指定/安排合約醫療院所或衛生所預約接種，或所設置之隨到隨打接種站接種疫苗，為提供民眾多元疫苗預約管道選擇，以加速提升民眾免疫保護力，將從明起開放1922疫苗預約平台提供民眾預約第3劑追加劑，也提醒，如果民眾之前已經於各地方政府指定或安排醫療院所完成預約的民眾，依照原本的預約時間前往即可。

指揮中心也進一步說明1922平台的預約時程將進行分流，1月15日上午10時至1月16日中午12時開放給65歲以上符合資格的長者預約；1月15日中午12時至1月16日中午12時則是50歲到64歲符合資格的民眾預約；1月15日下午2時至1月16日中午12時則是提供18至49歲符合資格的民眾預約。

指揮中心也說明對象與期程，符合資格的對象為2021年10月31日前已完整接種兩劑疫苗且間隔滿12週之18歲以上民眾「即2004/1/23（含）前出生」，預約接種疫苗追加劑；施打時程則是17日到23日。

莊人祥說明，民眾可於今日下午2時起至預約平台進行預約資格查詢，以他來說，因為已經接種第3劑，所以查詢後就是不符合預約資格，他也說，不再另發送預約提醒簡訊；民眾若要前往接種，必須持小黃卡和健保卡，18至20歲的民眾則還要有家長同意書。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法