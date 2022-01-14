澎湖石滬搬到台南 「山街海味」來逛趣味

澎湖石滬搬到現場，讓民眾實際體驗。（記者洪瑞琴攝）

2022/01/14 12:49

〔記者洪瑞琴／台南報導〕2022南部社造博覽會「山街海味」今日開幕，來自南部7縣市從山、海、平原到原民部落社區，擺設特色展區，還有從澎湖運來的咾（石古）石搭建的石滬，多元精彩文化，讓人看見台灣社造軟實力。

文化部次長李連權表示，台灣建設發展有3大基石，一是民主政治、選賢與能，二是健保及社會福利建構社會安全體系，第三就是社區總體營造，由下而上凝聚社會文化共識，例如921大地震後借助社造力量才能快速恢復重建，社造力量是帶動台灣前進發展的重要基礎，文化部將會持續與地方社區共同努力，一定是社造的最大支柱。

請繼續往下閱讀...

今年南部社造博覽會，以「跨。遇。趣」為核心精神，嘉義縣市、台南市、高雄市、屏東縣，還有遠從離島來的金門縣、澎湃縣等社區團隊、文化館共40個單位共襄盛舉，設計輕鬆有趣的在地社區體驗，既豐富又熱鬧。澎湖湖東社區發展協會從澎湖運來的咾（石古）石搭建石滬，「陸地出現心型石滬」很吸晴，展示澎湖傳統以對自然友善方式捕撈魚獲，而且還有迷你版石滬讓小朋友學習如何堆石頭。

嘉義太和社區帶來茶屋，像是走進綠色森林，體驗精緻典雅的太和茶文化美學。台南展區則有「移動式洗頭車」，宣傳保留老式傳統洗髮店文化，還有社區共享廚房，如何以在地食材製作特色菜分享料理的樂趣。

今天除了靜態展示外，明（15）日將邀請排灣族原民歌手桑梅絹、客家金曲歌手黃暐傑、台青蕉樂團等7個表演團體聯合表演，還有手作體驗活動，民眾不妨利用週末假日來台南生活美學館户外草坪曬日動一動，為過農曆年節前先暖身「逛熱鬧」！

原民社區手工藝成果展現。（記者洪瑞琴攝）

南部社造博覽會「山街海味」今天熱鬧開幕。（記者洪瑞琴攝）

嘉義太和社區帶來茶屋，展示太和茶文化美學。（記者洪瑞琴攝）

屏東牡丹鄉高士社區今天清晨天未亮就出發，為南部社造博覽會帶來精彩的開幕表演。（記者洪瑞琴攝）

迷你版澎湖石滬讓小朋友體驗學習如何堆石頭。（記者洪瑞琴攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法