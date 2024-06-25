宜蘭雙姝獲全國菁英獎 分享「志工服務讓自己更堅強」

宜蘭羅東高商陳誼臻（右）、蘭陽女中鄭伶巧長期投入地方志工服務，又因不畏家境清寒及新住民第二代身分樂觀助人，2人勵志故事獲頒今年台新全國菁英獎殊榮。 （記者王峻祺攝）

2024/06/25 16:20

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭羅東高商陳誼臻、蘭陽女中鄭伶巧長期投入地方志工服務，其中陳誼臻不畏家境清寒，撿回收、顧病母，更抽空回饋社會，身為越南第二代的鄭伶巧，曾被同儕霸凌，但生性樂觀愛助人，並運用語言優勢，協助移民署翻譯，2人勵志故事獲頒台新全國菁英獎，分享「志工服務讓自己變得更堅強！」

獲頒今年總統教育獎的羅東高商陳誼臻，為了照顧病母，從小撿拾回收維生，高一起到車行打工貼補家用，為學一技之長，還連考3張餐飲證照，並於課後投身宜萱婦幼協會兒少歌仔戲團，時常跟著夥伴公益巡演。

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來自新住民家庭的蘭陽女中鄭伶巧，擔任宜萱婦幼協會歌仔戲團長，時常運用越南語和新二代團員交流，並投入課後輔導老師，平時還會到移民署協助翻譯，宣傳新住民活動，更熱愛參與社區關懷服務工作，守護環境、照顧長者。

鄭伶巧分享，過去曾被同儕霸凌，但透過志工服務找到定位與出路，也在過程中有了深刻體悟，「志工服務不僅自我成長，更讓自己變得堅強！」陳誼臻則用歌仔戲唱出心聲，感謝從小受到外界幫助，立志成為社工師，期許善用過去經驗化作助人養分，幫助需要的人，因為「社會若溫暖，幸福就會降臨到每個人身上。」

今年宜蘭縣共計13人榮獲「台新青少年志工菁英獎」，其中10人拿到奉獻獎，羅東高商陳誼臻、蘭陽女中鄭伶巧及林羿岑則獲得「傑出志工獎」，而陳誼臻與鄭伶巧更同時拿下全台僅9位的「全國菁英獎」殊榮；蘭陽女中及羅東高商因長期鼓勵學生投入志工服務並關注反霸凌等議題，獲頒「服務教育楷模獎」。

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