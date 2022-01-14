獨家》公路總局長許鉦漳屆齡退休 王國材證實路政司長陳文瑞將接任

現任公路總局局長許鉦漳（左）屆齡退休，局長一職將由現任交通部路政司長陳文瑞（右）接任。（資料照，記者陳心瑜翻攝）

2022/01/14 12:49

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕交通部公路總局局長許鉦漳即將於今年1月15日屆齡退休、17日將辦交接典禮，對於局長之位，除公總內部多人有意願外，交通部內也有不少官員競爭這個職位。交通部上週向行政院提報局長人選後，今日已獲核定，將由路政司長陳文瑞出任局長一職。

前任台鐵局長張政源去年屆齡退休後，局長之位懸缺3個月之久，期間更發生太魯閣號出軌事故釀嚴重死傷，引發外界批評。肩負國內車輛監理、重大工程規劃與興建、交通疏運重責的公路總局避免局長懸缺、群龍無首，交通部在現任局長退休之前，早早規劃接任人選，並與行政院溝通討論。

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公總局長一職相當多人都在爭取，包含公總副局長、總工、交通部參事等，據了解，甚至有立委介入其中，不過交通部經與行政院討論後，最後決定由交通部路政司長陳文瑞接任局長。

這次局長一職由陳文瑞接任，相當符合交通部過往正統人才養成的計畫，目前運研所所長林繼國、民航局局長林國顯、航港局局長葉協龍等，都有在交通部內擔任過司長一職，經過養成教育後才到外面主掌各局。目前交通部養成計畫都還是如此進行，包含現任航政司長何淑萍，也是從民航局副局長調任，未來路政司長一職，交通部規劃由現任公路總局主任秘書林福山接任，同樣是由各局處調人進到交通部體系內進行歷練，未來都可望回到各局處。

交通部長王國材表示，公總局長一職由陳文瑞接任，最主要考量是他過去擔任過公路總局主任秘書，也曾在地方交通單位待過，擔任路政司長一職時間也長達4年之久，對於交通部、公路總局相關業務都相當熟稔。

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