連結雲林、嘉義的崙子大橋，將斥資近10億元改建拓寬。（記者詹士弘攝）

2022/01/12 09:17

〔記者詹士弘／雲林報導〕連結雲林、嘉義兩縣的崙子大橋，是雲林縣元長鄉、土庫鎮往來嘉義縣新港鄉等的重要樞紐，也是大甲媽祖遶境必經的橋梁。因橋梁老舊、寬度不足，橋梁高程不符治理計畫等原因，地方爭取改建；交通部公路總局已同意納入生活圈道路系統改善計畫辦理，總經費9億8121萬元。

崙子大橋位於縣元長鄉縣道145甲線，橫跨北港溪，為縣內重要橋梁，全長530公尺，含引道合計774公尺，於民國70年興建完成後，迄今已逾40年，相關構件有老舊的現象，且現況橋面寬度僅7公尺，單向僅1個車道，在汽、機車爭道的狀況下，多有交通事故，另現況橋梁梁底已低於北港溪的治理計畫高程，有影響通洪斷面之虞，確實有改建拓寬的必要。

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雲林縣長張麗善表示，崙子大橋在「南橋北管」的原則下，由雲林縣政府主政，前在中央的補助下，縣府已積極辦理崙子大橋改建拓寬可行性評估與規劃，除配合治理計畫提高梁底高程外，規劃新橋寬度預計拓寬至19公尺，達單向1快1慢及人行道暨自行車道的配置，可有效紓解交通現況；另外，縣府也多次與水利署及嘉義縣政府協商，決定合作模式與經費分攤比例。

崙子大橋總經費達9億8121萬，其中公路總局補助4億7412萬5000元，水利署後續補助3億2485萬6000元，雲林縣政府配合1億8133萬2000元，嘉義縣政府配合89萬7000元。

雲林縣工務處表示，施工期間為避免影響兩岸交通，擬在舊橋兩側蓋新橋，等新橋通車後，再拆舊橋墊高重建。

崙子大橋目前橋寬僅7米，將斥資近10億元改建拓寬。（記者詹士弘攝）

連結雲林、嘉義的崙子大橋將斥資近10億元改建拓寬，縣府向地方報告規劃進度。（記者詹士弘攝）

崙子大橋目前橋寬僅7米，將斥資近10億元改建拓寬。（記者詹士弘攝）

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