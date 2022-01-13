彰市「最醜蓮花塔」今晚推倒 市長：毒瘤終拆

彰化市「最醜蓮花塔」今晚10點多被重機械推倒，市長林世賢開直播：影響交通的毒瘤終於拆除。（記者湯世名攝）

2022/01/13 23:40

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化市中華路與和平路圓環路口10公尺高的蓮花塔，因交通事故頻傳，以及外型像壽桃、蜂窩、足球，被市民抨擊為「史上最醜公共藝術」，要求拆除改建，市長林世賢從善如流，發包今晚開拆，在林世賢開直播及部分市民見證下，蓮花塔於深夜10點多被重機械推倒，正式走入歷史，林世賢鬆一口氣「毒瘤終於拆除」，後續將於農曆春節前完成人工草皮鋪設。

包商今天上午進駐施工，拆除基座與蓮花燈的水泥塊，以及鏽蝕的鐵製品、管線，至於頂端最大顆的蓮花球，將在拆除後放置在工務課的材料堆置場，全部拆除工程預計最快數日內可完工，現場將鋪設人工草皮，並研議施設3處圓環標誌牌，新設多功能號誌桿。

請繼續往下閱讀...

今晚10點過後，大型重機械進駐圓環，一舉將高達10公尺的蓮花塔推倒，市長林世賢與部分市民都在場見證這一刻，林世賢甚至開直播讓市民從網路見證。林世賢說，蓮花塔外界長期詬病實用性與美觀性，由於這裡交通事故頻傳，民調中大部分市民也認為蓮花塔「太醜」。影響交通動線與安全是事實，因此決定從善如流，發包將蓮花塔拆除，重新設計施作的圓環將煥然一新，更能維護行車順暢與安全。

彰化市三角公園是日治時期日人為美化而種苗的小塊綠地，因形似三角狀，俗稱三角公園。隨著交通發展，市公所為因應龐大車流量，於2007年規劃「三角公園圓環景觀改造工程」，興建一座10公尺高的塔球，塔球的球體呈蓮花造型，由玻璃帷幕組合而成，地面則設計為噴水池，配合彩色燈光投射與整點音樂報時，希望能帶動當地繁榮。

不料，「蓮花座」完工啟用後，三角公園圓環即因外圍路面遭噴水池濺起的水花弄濕，導致機車族經過時因濕滑連人帶車摔倒，整個蓮花座還影響行車視線，繼而燈光、音樂相繼故障失修，頂端的球體更已嚴重掉漆，市民抨擊蓮花座像「壽桃、蜂窩、足球」醜到爆，甚至有人批評是「史上最醜公共藝術」，不少民眾要求拆除改建。

彰化市「最醜蓮花塔」今晚10點多被重機械推倒，正式走入歷史。（記者湯世名攝）

彰化市「最醜蓮花塔」今晚10點多被重機械推倒，正式走入歷史。（記者湯世名攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法