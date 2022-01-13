打氣旺！桃園市社區接種站隨到隨打 單日狂打近4萬劑

桃園市社區接種站隨到隨打大排長龍，慈濟中壢靜思堂接種站排隊人潮看不到盡頭。（記者李容萍攝）

2022/01/13 23:46

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園國際機場本土疫情延燒，桃園市政府昨天（12日）起到16日設置37個社區接種站，幾乎都大排長龍，又以疫情最嚴峻的中壢區人潮最多。衛生局統計，今天（13日）單日共打了3萬9508劑疫苗，是昨天首日1萬2407劑的3倍，有1處接種站甚至特別服務到晚上8點才收工，相當辛苦。

中壢區仁德里長吳導君、龍安里長楊敬德說，接種站於上午8點同步開打，但清晨5、6點就可見民眾排隊等候，包括中壢區榮民服務處、慈濟中壢靜思堂、青埔活動中心等接種站，人龍甚至看不到盡頭、環繞接種站數百公尺，號碼牌不到上午10點就全數發完，有人寒風中排1個多小時連號碼牌都沒有拿到。中壢區長鄭詩鈿、中壢區公所主祕鄭伊庭等人急忙宣導，號碼牌發完後就只出不進，讓民眾別乾等。

請繼續往下閱讀...

市議員謝美英說，早上就收到不少訊息說接種站大排長龍，冷冷的天，不少6、70歲長者的陪同家人白排一場，忍不住向她抱怨簡直「折磨老人家」、「怎麼打個疫苗變成群聚」，她呼籲，在疫情嚴峻之際，政府更要謹慎規劃防疫措施，以減少群聚是防疫最高原則，不要引起另類恐慌。

對此，市長鄭文燦今天下午視察慈濟中壢靜思堂的社區接種站時說，全國還有700萬劑疫苗，疫苗都夠，沒有問題，希望民眾和醫護人員都能多點耐心，因為隨到隨打、不用預約，都要排隊是正常的，各接種站今天的總接種量是平常的2倍以上，主要是因為在1922平台（COVID-19公費疫苗預約平台）上線之前，要先開設社區型的接種站，讓大家比較好來接種，感謝絕大多數的民眾很體諒。

鄭文燦呼籲民眾到1922平台預約，希望提高接種意願，也分擔醫院、診所以及衛生所的壓力，事實上，有217家的醫院跟診所也可以預約施打；1922從15日上午10點至16日中午12點開放預約。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

慈濟中壢靜思堂接種站醫護人員馬不停蹄推著接種台車為民眾施打疫苗。（記者李容萍攝）

榮民服務處接種站幾乎座無虛席。（記者李容萍攝）

桃園市長鄭文燦（右2）視察慈濟中壢靜思堂的社區接種站，感謝民眾對於在寒冷天氣中排隊打疫苗的體諒。（記者李容萍攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法