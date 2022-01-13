打氣旺！桃園市社區接種站隨到隨打 單日狂打近4萬劑
〔記者李容萍／桃園報導〕桃園國際機場本土疫情延燒，桃園市政府昨天（12日）起到16日設置37個社區接種站，幾乎都大排長龍，又以疫情最嚴峻的中壢區人潮最多。衛生局統計，今天（13日）單日共打了3萬9508劑疫苗，是昨天首日1萬2407劑的3倍，有1處接種站甚至特別服務到晚上8點才收工，相當辛苦。
中壢區仁德里長吳導君、龍安里長楊敬德說，接種站於上午8點同步開打，但清晨5、6點就可見民眾排隊等候，包括中壢區榮民服務處、慈濟中壢靜思堂、青埔活動中心等接種站，人龍甚至看不到盡頭、環繞接種站數百公尺，號碼牌不到上午10點就全數發完，有人寒風中排1個多小時連號碼牌都沒有拿到。中壢區長鄭詩鈿、中壢區公所主祕鄭伊庭等人急忙宣導，號碼牌發完後就只出不進，讓民眾別乾等。
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市議員謝美英說，早上就收到不少訊息說接種站大排長龍，冷冷的天，不少6、70歲長者的陪同家人白排一場，忍不住向她抱怨簡直「折磨老人家」、「怎麼打個疫苗變成群聚」，她呼籲，在疫情嚴峻之際，政府更要謹慎規劃防疫措施，以減少群聚是防疫最高原則，不要引起另類恐慌。
對此，市長鄭文燦今天下午視察慈濟中壢靜思堂的社區接種站時說，全國還有700萬劑疫苗，疫苗都夠，沒有問題，希望民眾和醫護人員都能多點耐心，因為隨到隨打、不用預約，都要排隊是正常的，各接種站今天的總接種量是平常的2倍以上，主要是因為在1922平台（COVID-19公費疫苗預約平台）上線之前，要先開設社區型的接種站，讓大家比較好來接種，感謝絕大多數的民眾很體諒。
鄭文燦呼籲民眾到1922平台預約，希望提高接種意願，也分擔醫院、診所以及衛生所的壓力，事實上，有217家的醫院跟診所也可以預約施打；1922從15日上午10點至16日中午12點開放預約。
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