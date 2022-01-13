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    自曝已離婚！郝明義：看前妻自在開始新人生感到安心

    前國策顧問郝明義今晚在臉書透露已離婚。（資料照）

    前國策顧問郝明義今晚在臉書透露已離婚。（資料照）

    2022/01/13 23:16

    〔即時新聞／綜合報導〕前國策顧問郝明義今晚在臉書透露，去年9月時妻子突然提出離婚要求，時至今日，他整理好心境，詳述離婚原因，郝明義說，「我看她自在地開始新的人生感到安心，新年我也收拾自己，努力開始新生活。」他也感謝妻子為他的生命所帶來的美好一切。

    郝明義透露，當年和妻子是在網上相戀而結婚，過去陪伴過妻子走過一回生死關頭，即使妻子的生活、工作、興趣領域都和他有極大的差異，但一直覺得彼此可以互補，也是一種「天作之合」。

    直到得知妻子想要離婚之後，郝明義了解原因才發現，兩人生活習慣、興趣差異如此之大，卻還維持了這麼多年婚姻，是因為都是妻子在忍讓，加上為了照顧孩子的顧慮。而現在孩子已經成年，她不想再忍讓，要過自己新的生活。接下來的日子，郝明義持續努力維繫婚姻關係，但到了12月下旬，確定了要相信「隨順無常」，接受一切事情的發生都自有因緣。

    郝明義寫道，「感謝她和我生育一個那麼好的孩子，也為照顧孩子付出了那麼多心力，彼此有過美好的時間，但是既然時空因緣轉變，她對人生有不同的新規劃，那就尊重她的選擇。」

    郝明義說，兩人去戶政事務所辦手續等待的過程中，平靜愉快地聊天，等辦好手續，各自換了新的單身身分證後，還一起去找餐廳吃飯，只是時間太晚沒吃成。約了週末另吃了台菜，看了一場電影。 

    郝明義自述，「我看她自在地開始新的人生感到安心，新年我也收拾自己，努力開始新生活。再次感謝她給我生命帶來美好的一切。」

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