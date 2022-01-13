英友寒冬送溫暖 北市兒少過好年

台北市小英之友會於今天舉辦寒冬送暖活動，與立委吳玉琴、台灣全國兒少安置機構聯盟攜手共捐出發熱被、枕頭、清潔用具及加菜金，關懷台北市安置機構約220名院生。（北市小英之友會提供）

2022/01/13 17:35

〔記者郭安家／台北報導〕歲末年終、氣溫嚴寒，台北市小英之友會於今天舉辦寒冬送暖活動，與立委吳玉琴、台灣全國兒少安置機構聯盟攜手，共捐出發熱被、枕頭、清潔用具及加菜金，關懷台北市安置機構約220名院生，期望在寒冷的冬天中，能夠讓院生感受到滿滿的溫暖與祝福。

這次捐助的發熱被，由財團法人桃園市李林樹社會福利基金會附設桃園教養院棉被工坊院生所製作，希望也鼓勵桃園教養院身心障礙者。台北市小英之友會總會長陳茂仁表示，今年捐贈物資，向桃園教養院棉被工坊採購，一方面支持身心障礙者，另一方面關懷兒少，擴大行善公益的層面。

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陳茂仁說，非常感謝吳玉琴及台灣全國兒少安置機構聯盟的支持，今年選擇關懷育幼院，目的希望關心國家未來主人翁，讓愛的種子萌芽，期望小朋友未來有能力時，也能關懷社會、熱心助人。

小英之友會全國總會總會長顏志發表示，希望能夠拋磚引玉，讓更多人關注社會弱勢的族群，讓愛心能夠延續；全國各縣市小英之友會，常年投身公益，每年都會舉辦許多公益活動，包括捐血、寒冬送暖等社會服務，希望能夠善盡社會責任，讓社會變的更溫暖更美好。

吳玉琴表示，很感謝小英之友會，關懷並幫助台北市境內安置機構的小朋友，讓這些孩子們在寒冬中更能感受到溫暖；也希望社會上有更多的社團及社福團體，能夠持續的關注及幫忙，讓愛不停息。針對目前安置機構所遇到問題，她會持續在立法院努力，營造更適合孩童成長的環境。

台灣全國兒少安置機構聯盟攜吳小萍秘書長表示，許多孩子因為家庭失去照顧他們長大的能力，兒少安置機構成為最大宗，承接照顧孩子們的最後一道防線；兒少安置機構是第一線服務孩子們的夥伴，全國兒少安置機構聯盟則是希望將各地機構遇到的困難整合起來，向政府發聲以及與社會對話，呼籲社會大眾除了對長照服務的關心，也別忘了關注安置兒少的服祉，因為兒少是國家社會未來的希望。

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