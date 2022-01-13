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    北市醫爆確診者擅關病室排氣設備 黃珊珊：非聯醫中興、仁愛院區

    台北市副市長黃珊珊表示，已請聯醫釐清，目前2個專責病房發生確診護理師的院區，無工會所指狀況。（圖由北市衛生局提供）

    台北市副市長黃珊珊表示，已請聯醫釐清，目前2個專責病房發生確診護理師的院區，無工會所指狀況。（圖由北市衛生局提供）

    2022/01/13 16:32

    〔記者蔡思培／台北報導〕台北市立聯合醫院中興院區、仁愛院區近來都發生醫護人員因照顧確診者染疫的本土個案，現在台北市醫師工會、北市聯醫醫師表示，有確診者擅自關閉病室內抽風設備，讓病房失去負壓狀況，造成醫療人員安全危機。不過台北市副市長黃珊珊說，有請北市聯醫了解，目前2個專責病房發生確診護理師感染的院區並無狀況；衛生局則說，若屬實會判定開罰。

    台北市立聯合醫院不具名醫師表示，之前有病人認為專責病房抽風設備太吵雜自行關閉，讓病房失去負壓情況，擅自關閉抽風設備、頻繁要求送餐也增加照護醫護風險。台北市醫師工會也說，病室內負壓或通風設備對醫療安全極重要，卻有患者屢經規勸仍堅持自行將其關閉，提高暴露風險、也增加醫護心理負擔。工會希望主管機關針對擅自關閉排風設施的危險行為，以傳染病防治法或醫療法妨礙醫療業務罪名查辦，保障醫療人員安全。

    台北市衛生局專委歐佳齡表示，已經有請聯醫了解中，若狀況屬實，會判對屬於違反隔離措施，還是違反傳染病防治法的36條所指沒有接受主管機關檢查治療相關措施，若屬實會照行為判定、裁處。黃珊珊表示，已請聯醫釐清，目前2個專責病房發生確診護理師狀況的院區，並無工會所指狀況。

    歐佳齡也說，目前台北市醫事人員接種第3劑進度是27.37％，聯合醫院醫事人員部分則是42.1％，會通知醫療院所加快接種速度。

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