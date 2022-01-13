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    餐廳防疫不加嚴 陳時中籲：單一種方式無法阻斷Omicron

    指揮官陳時中重申，餐飲場所務必遵守防疫規定，包括實聯制、量體溫、提供洗手設備及消毒用品，並提醒餐廳沒有相關加嚴措施，但宴席不得逐桌敬酒敬茶。（圖由指揮中心提供）

    指揮官陳時中重申，餐飲場所務必遵守防疫規定，包括實聯制、量體溫、提供洗手設備及消毒用品，並提醒餐廳沒有相關加嚴措施，但宴席不得逐桌敬酒敬茶。（圖由指揮中心提供）

    2022/01/13 15:34

    〔記者邱芷柔／台北報導〕中央流行疫情指揮中心今（13日）天公布國內新增65例武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）確定病例，分別為14例本土及51例境外移入，防疫仍不能鬆懈，指揮官陳時中強調，二級警戒期間，相關措施並沒有要增強，不過既有的規定一定要遵守。

    陳時中重申，餐飲場所務必遵守防疫規定，包括實聯制、量體溫、提供洗手設備及消毒用品，並提醒餐廳沒有相關加嚴措施，但宴席不得逐桌敬酒敬茶。

    對於銀行員群聚事件，外界猜測是否有口罩沒戴好情形，或是透過文件接觸造成病毒傳播。對此陳時中回應，物品接觸、口罩沒戴好，不是完全沒有可能，Omicron變異株傳播力強，很難用單一方式阻斷傳播鏈，因此民眾日常防疫措施仍是要落實，多管齊下，用多重方法保護自己。

    陳時中也說，現在有很多的報導，面對Omicron變異株，無論是戴口罩、打疫苗確實沒辦法用單一種方式百分之百阻隔病毒，但打疫苗確實能大幅降低重症、死亡率，因此呼籲國人儘速完成疫苗接種。

    針對我國疫苗接種情形，陳時中說，昨天（12日）疫苗接種有25萬0848人次，其中以莫德納16萬9106人次最多，其次依序為BNT接種6萬6993人次、高端接種9406人次、AZ接種5343人次。

    指揮中心也統計，截至目前我國COVID-19疫苗接種人口涵蓋率第1劑80.48%、第2劑71.55%、基礎加強劑接種率0.19%、追加劑接種率3.46%。

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