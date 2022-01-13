陳其邁：防疫旅館市民優先入住 機場防疫A、B隊交叉檢查

高雄市長陳其邁今表示，機場防疫措施，將採A、B兩隊的交叉檢查，以落實邊境檢疫，市內防疫旅館則提供高雄市民優先入住。（記者李惠洲攝）

2022/01/13 13:41

〔記者方志賢／高雄報導〕農曆春節將至，預期有大批返鄉入境人潮湧入，高雄市長陳其邁今表示，機場防疫措施，將採A、B兩隊的交叉檢查，以落實邊境檢疫，而目前80家防疫旅館、5500個房間，預計再增2至3家共約200房，高市防疫旅館則提供高雄市民優先入住。

陳其邁表示，入境人員分兩個部分，從桃園機場入境屬於長途航班，小港機場入境以中港澳居多，針對機場防疫措施，採A、B兩隊的交叉檢查，落實邊境檢疫。另防疫旅館的數量，已增加到80家、5500個房間，預計再增加2至3家共約200房「居家隔離專責防疫旅館」。

請繼續往下閱讀...

陳其邁說，高雄市民入境返鄉，優先住到高市防疫旅館，在防疫旅館進行居家檢疫，其防疫措施比較嚴謹，因為返家如果無法落實一宅一戶、一戶一人的隔離狀態，容易傳染給家人，尤其Omicron的感染力比以前高很多。

陳其邁指出，高市的居家隔離措施較嚴格。社區的餐廳、商圈，還有人潮聚集的地方，也要求落實實名制、戴口罩。接下來春節尾牙宴客很多，務必要求不能逐桌敬酒及自助餐一次性的手套等防疫措施。

陳其邁強調，醫院防疫措施已連升兩級，包括陪病、看病都加強管制，他前幾天去醫院，看到人山人海，大家趕過年前開刀、看病，但他建議沒必要趕過年前開刀，探病能不去就不去，非必要不要在醫院走動，這樣會造成醫院的感染風險。高雄市專責病房數跟集中檢疫所的數量，以現在疫情狀況都還充足，請大家放心。

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法