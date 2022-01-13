武肺本土疫情升溫 盧秀燕籲加強防疫、減少移動

台中市長盧秀燕呼籲民眾加強防疫。（記者張軒哲攝）

2022/01/13 12:41

〔記者張軒哲／台中報導〕武漢肺炎本土疫情近日又升溫，台中市市長盧秀燕今日參加大甲孟春社區暨聯合服務中心啟用典禮受訪指出，「這段時間防疫最重要！」市長盧秀燕表示，台灣疫情危機持續擴大，因12歲以下孩童目前尚無法施打疫苗，而12歲至22歲學生有些尚未施打第二劑疫苗，或已接種第二劑未滿三個月無法施打第三劑，由於各校這週期末考，下週開始放寒假，許多學校或學生會利用假期計畫畢業旅行、出遊或至外地競賽等，為確保台中市師生健康，市府目前已通知各校盤點出遊計畫，希望大家加強防疫措施，減少移動，確保自身安全。

盧秀燕說，市府這幾天開始發放第三劑疫苗接種通知單給65歲以上長輩，從下週一至週五共5天，台中市625個里分梯次在47處快打站進行第三劑疫苗通知與接種，還未收到通知單的長輩無需擔心，下週都可施打到，請大家根據通知單上的指定時間、地點施打，65歲以下的市民朋友也可至一般醫療院所、賣場、公園等站點施打，呼籲大家加強防疫、戴好口罩，遵守政府的各項防疫措施。

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