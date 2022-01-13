重溫韓流週末登場玩9天 韓國滑雪場搬到台北信義區廣場

「開箱韓國 從心啟航」活動1月15日起一連9天於微風松高戶外廣場登場，現場打造滑雪場纜車將不定時噴出雪花。（韓國觀光公社提供）

2022/01/13 11:25

〔記者陳心瑜／台北報導〕想念韓國滑雪場！韓國觀光公社將於1月15日起一連9天於微風松高戶外廣場，舉辦「開箱韓國 從心啟航」活動，現場布置滑雪模擬機，搭配沉浸式雪場螢幕，彷彿置身韓國滑雪場；另也於北中南三家滑雪學校佈置韓國滑雪場地圖背板，與觀光公社吉祥物同樂。

韓國觀光公社表示，現場打造滑雪場纜車將不定時噴出雪花，並讓台灣民眾透過線上與現場任務參與，體驗韓國冬季之美，並分享韓國旅遊美照片，許下下一趟前往韓國旅行的心願。

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韓國觀光公社表示，只要在纜車區現場拍照上傳完成線上活動的許願任務，即可參加抽獎，還加碼贈送免費咖啡券一張或VR眼鏡一份；於現場填寫線上活動問卷並完成韓國觀光公社台北支社FB按讚，也會額外獲得刻有可愛吉祥物KINGDOM FRIENDS的精油口罩釦，皆為贈完為止。

韓國觀光公社表示，若無法親臨現場，仍可以線上方式參加在微風松高進行的「上傳照片許願」、「冬季問券」二項活動，不論在現場或直接參與線上活動任務的朋友，只要在1月15日至23日於活動頁面上傳「與韓國相關照片」，並寫下想出發韓國的心願，皆有機會抽中SAMSUNG Galaxy Tab S7、 SAMSUNG Galaxy Watch4、韓國鍋具組等獎項；而即日起至2月28日完成問卷，有機會收免費咖啡，限1200杯。

此外，韓國觀光公社即日起於台北及高雄滑雪學校（至2月28日）、台中滑雪學校（至2月14日）舉辦「冰紛韓國 邀你同樂」，滑雪學校裡設置了韓國主題場景，滑雪之餘可至韓國滑雪場地圖背板前拍照打卡，現場亦有韓國觀光公社吉祥物KINGDOM FRIENDS手拿板以及各吉祥物如朝鮮時代的王「虎宗」 、護衛武士 「武熊」、狀元喜鵲「鵲尼」同樂。

韓國觀光公社台北支社長李長儀表示，面對疫情持續的這段時間，期望能夠藉由這次活動，帶領台灣民眾重溫韓國冬季的氛圍，也凝聚所有想要赴韓旅遊的心，透過許下心願，期盼願望實現的日子能夠盡早到來。

「開箱韓國 從心啟航」活動1月15日起一連9天於微風松高戶外廣場登場，現場打造滑雪場纜車將不定時噴出雪花。（韓國觀光公社提供）

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