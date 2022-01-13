彰化南瑤宮除夕路跑迎頭香 冠軍獎8888元

南瑤宮「除夕路跑迎頭香」活動31 日除夕夜晚上10點登場，彰化市長林世賢（右2）邀請大家踴躍報名。（市公所提供）

2022/01/13 09:46

〔記者湯世名／彰化報導〕快報名！彰化市南瑤宮「路跑迎頭香活動」，將於31日除夕夜晚上10點「神氣」登場，市長林世賢表示，報名參加且添油香300元，就能獲贈彰化媽毛巾、限量版護身符、媽祖皮革鑰匙圈、完賽獎牌等好禮，並參加摸彩，路跑奪冠獎金高達8888元，即日起受理報名至25日止，限額1000名，歡迎各路英雄好漢、路跑女王共襄盛舉。

林世賢指出，過去南瑤宮舉辦過多年的「搶頭香」活動，雖然頗具趣味性，但也暗藏風險，參與民眾難免推擠因而受傷；為了不跟風，同時避免發生危險，去年起轉變舉辦的型態，改為舉行「除夕路跑迎頭香」活動，讓參加路跑者都能「人人攏頭香，人人攏好運」。

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今年路跑規劃路線，是從創建於清雍正2年（西元1724年）、有「開彰第一寺院」美稱的開化寺起跑，經由民族路、左轉仁愛路、右轉南瑤路，再跑回南瑤宮，全長1.3公里，起跑路線道路寬敞，但因路線距離較長，將動員300至500名志工協助道路安全維護，以避免推擠發生意外。

除夕路跑迎頭香，共分男子組、女子組、平安跑及最佳造型組共3組，由裁判組判定各組前3名，第1名獎金8888元、第2名獎金6666元、第3名獎金5168元；今年並增設最佳造型獎，前5名每名獎金2000元，以增加活動趣味性。眾人慢跑抵達廟前廣場後，由耆老帶領信眾入廟參拜天上聖母，祈求風調雨順國泰民安，迎來新年新希望以及一年的好運。

摸彩的獎項極為豐富，除了大電視，還有平安錢母、祈福胸包、彰化媽手機金箔指環扣、手機氣墊支架等。此外，南瑤宮另於春節2/1至2/3（農曆大年初一至初三），每天的上午9點至10點，有擲筊求彰化媽恭喜發財錢母與躦轎腳保平安活動。林世賢歡迎各路英雄好漢、路跑女王共襄盛舉，並強調，比賽遵照中央防疫規範進行，若疫情關係中央明令禁止，會緊急喊停。

南瑤宮「除夕路跑迎頭香」活動31日除夕夜登場，彰化市長林世賢（右1）邀請大家來跑健康。（市公所提供）

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