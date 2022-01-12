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    澎湖春節運輸高峰期 10班包機13日起開票

    今年澎湖縣政府春節運輸高峰期，包機10班協助遊子返鄉。（記者劉禹慶攝）

    今年澎湖縣政府春節運輸高峰期，包機10班協助遊子返鄉。（記者劉禹慶攝）

    2022/01/12 10:44

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕每年農曆春節為澎湖運輸高峰期，今年澎湖縣政府依循往例，開設春節機位需求服務平台，匯集民眾需求後，邀集民航局及各航空公司與立委楊曜召開春節包機協調會，協調以包機方式，總計包機10班，1月13日起進行開票作業。

    今年澎湖縣政府包機，增開台北航線4班、台中航線1班、高雄航線5班計10班，來回提供3148座位數，分2次通知開票，第1次於1月13日起陸續通知，第2次於1月18日通知，請民眾收到電子郵件或簡訊及電話通知訂位後，儘速於開票期限內逕洽各洽各航空公司全球資訊網、App、7-ELEVEN ibon 、全家FamiPort及各旅行社完成購票。

    逾期未開票空位將直接由候補民眾遞補，1月22日下午4時30分若包機仍有空位，將直接開放於航空公司銷售通路提供有機位需求民眾訂位購票。澎湖縣政府旅遊處表示，縣府的服務窗口自5日下午1時30分起至10日下午5時止，共受理逾1700多人，民眾若有疑問可上網查詢，或洽專線：0800880180；06-9276675。

    旅遊處提醒，春節假期疏運期間各航空公司加開班機及放大機型增加運能因應，受限部分航空器如A321、A320機型因下貨艙無空調溫控設備，除水產類其他活生動物恕不受理託運，民眾如有託運寵物需求，請先電洽航空公司確認機型，以確保旅程計畫周全。

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