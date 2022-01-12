宜蘭》春節蘇花路廊 估2/1-2/3南下最塞

「小鹿」AI路況機器人造型可愛。（記者江志雄攝）

2022/01/12 05:30

〔記者江志雄／宜蘭報導〕今年春節有九天連假，公路總局預估蘇花路廊（蘇花改＋蘇花公路）二月一日到三日（大年初一到初三）南下最塞，蘇澳到崇德行車時間加倍，至少要三小時，可能從早塞到晚。

蘇花改全線通車後，蘇澳到崇德車程縮短為一．五小時，連假期間車流爆大量，行車時間跟著延長；公路總局第四區養護工程處昨天舉辦宜蘭及花蓮省道疏運記者會，呼籲用路人春假開車出遊前，請先檢查車況，以免中途拋錨影響車流。

請繼續往下閱讀...

南下預期蘇澳清晨5點塞到傍晚

公路總局四工處交控中心主任陳國正表示，蘇花路廊大年初一到初三將出現南下最大車潮，南下單日車流量一萬八千到二萬車次，預期蘇澳地區清晨五點塞到傍晚，其中以上午七點到中午十二點最塞，蘇澳到崇德三小時起跳。

北上塞車高峰下午4點到7點

蘇花路廊北上車潮集中在二月三日到五日（大年初三到初五），北上單日車流量二萬二千到二萬三千五百車次，塞車高峰時段下午四點到晚間七點，行車時間估計也要三小時以上。

尖峰時段啟動大客車優先通行

公路總局表示，春節連假交通尖峰時段，蘇澳及崇德將各自啟動大客車優先通行措施，蘇花改路段同步開放大客車行駛路肩，壅塞時段往返蘇澳及崇德，平均一趟比自行開車節省四十到六十分鐘，建議大家多利用大眾運輸，避開塞車之苦。

此外，公路總局四工處以公「路」諧音，首推「小鹿」AI路況機器人，設在國五蘇澳服務區、統一超商南澳門市、花蓮和平台泥DAKA園區服務台等三處，將在春節連假期間啟用，採互動式問答，開放遊客詢問蘇花路廊路況及周邊景點，如果試辦成效良好，日後再增設服務據點。

公路總局預估大年初一到初三蘇澳地區清晨5點起南下車多壅塞。（資料照，記者江志雄攝）

蘇花路廊春節流量與壅塞時段預測表。（圖由公路總局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法