足跡自己想代表實聯制沒用？王浩宇舉這點：當然非常有用
2022/01/13 09:50
〔即時新聞／綜合報導〕桃園機場武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）群聚感染持續擴大，桃園市中壢區聯邦銀行健行分行已累計12人染疫，指揮中心提醒民眾若4日至12日曾至該銀行分行，應進行自我健康監測，遭質疑實聯制沒有發揮應有個功效，對此，前桃園市議員王浩宇表示，指揮中心就是以實聯制名單，快速匡列2415位民眾。
針對網路上對實聯制的質疑，前桃園市議員王浩宇在臉書表示，一堆人批評實聯制沒用，但是聯邦銀行的確診案，指揮中心就是利用簡訊實聯制名單，在短短幾個小時內就快速匡列2415位民眾，全部都會被採檢、自主隔離，同時另外有開戶民眾22位、交易紀錄的576位，全部都陸續收到通知，他強調實聯制「當然是非常有用」。
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底下網友紛紛留言表示：「重點是有沒有落實實名制」、「沒用的是不配合實聯制的人 當然有用，只是現在乖乖用的人少了」、「現在很多人嫌麻煩不刷，超商店員怕被攻擊也是不敢管」、「現在一堆人都沒落實實聯制，只能說安逸久了，人就會鬆懈啊。」
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