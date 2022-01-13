足跡自己想代表實聯制沒用？王浩宇舉這點：當然非常有用

桃園市長鄭文燦在疫情說明會表示，分行人員列為自主健康監測對象，立即採檢所有行員、警衛、外包清潔人員共30人。（資料照）

2022/01/13 09:50

〔即時新聞／綜合報導〕桃園機場武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）群聚感染持續擴大，桃園市中壢區聯邦銀行健行分行已累計12人染疫，指揮中心提醒民眾若4日至12日曾至該銀行分行，應進行自我健康監測，遭質疑實聯制沒有發揮應有個功效，對此，前桃園市議員王浩宇表示，指揮中心就是以實聯制名單，快速匡列2415位民眾。

針對網路上對實聯制的質疑，前桃園市議員王浩宇在臉書表示，一堆人批評實聯制沒用，但是聯邦銀行的確診案，指揮中心就是利用簡訊實聯制名單，在短短幾個小時內就快速匡列2415位民眾，全部都會被採檢、自主隔離，同時另外有開戶民眾22位、交易紀錄的576位，全部都陸續收到通知，他強調實聯制「當然是非常有用」。

請繼續往下閱讀...

底下網友紛紛留言表示：「重點是有沒有落實實名制」、「沒用的是不配合實聯制的人 當然有用，只是現在乖乖用的人少了」、「現在很多人嫌麻煩不刷，超商店員怕被攻擊也是不敢管」、「現在一堆人都沒落實實聯制，只能說安逸久了，人就會鬆懈啊。」

相關新聞請見︰

「武漢肺炎專區」請點此，更多相關訊息，帶您第一手掌握。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法