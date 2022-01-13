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    台灣無法再次經歷三級 施景中：餐旅及相關產業會關一堆

    針對疫情升溫，台大婦產科醫師施景中近日在回應網友時提到，台灣沒辦法再經歷下一次的三級警戒，餐廳旅館還有相關產業會關一堆。圖為示意圖。（資料照）

    針對疫情升溫，台大婦產科醫師施景中近日在回應網友時提到，台灣沒辦法再經歷下一次的三級警戒，餐廳旅館還有相關產業會關一堆。圖為示意圖。（資料照）

    2022/01/13 07:32

    〔即時新聞／綜合報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情嚴峻，近期桃園機場群聚感染傳播鏈持續擴大，針對疫情升溫，台大婦產科醫師施景中近日提到，若疫情又燒起來同僚的忘年會可能會泡湯，對於網友哀嚎，他也表示「台灣沒辦法再經歷下一次的三級警戒，餐廳旅館還有相關產業會關一堆」。但也呼籲外界雖要小心，但也不要自己嚇自己自亂陣腳。

    施景中近日於臉書發文，表示近期「疫情又燒了。疫苗注射的登記系統又爆了。可以看到大家又再緊張」，他也透露原本有同僚下週要開忘年會，但只要指揮中心、或縣市政府的命令下來，後面的忘年會可能就泡湯了。針對有網友留言表示，「施醫師真幸福還有忘年會⋯我們全部取消新年會，東京餐廳很慘的」，施景中也說「台灣沒辦法再經歷下一次的三級警戒，餐廳旅館還有相關產業會關一堆」。

    不過施景中也指出，近期美國的雖然確診病例大爆炸，很高比例的人口都有染疫，但死亡率不升反降，甚至有專家私下猜測，也許疫情有可能終結，對此他也呼籲「不論如何，大家小心歸小心、請不要自己嚇自己自亂陣腳了」。

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